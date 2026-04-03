欲打穿烏克蘭防空系統 俄羅斯日夜輪番發射無人機攻擊

烏克蘭東北部城市哈爾科夫的1棟民宅大樓2日遭俄羅斯無人機攻擊後受損。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭空軍3日表示，俄羅斯自2日晚間以來持續對烏克蘭發動輪番空襲，烏國領空出現大量敵方無人機。這已是俄羅斯本週第2度先出動大量無人機夜襲後，隨後又在白天發動狂轟猛炸，被視為俄國為打穿烏克蘭防空系統所採取的新戰術。

烏克蘭哈爾科夫市中心1棟建築物2日遭俄羅斯無人機攻擊後起火燃燒。（路透）

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）在國營電視台上說，「我們可以看到，敵方（俄羅斯）正在使用新路線、持續現代化的新無人機，以及新戰術。」

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伊納特還說，俄羅斯在過去24小時發射超過400多架長程無人機，以及10枚「鎖定前線附近地區」的彈道飛彈；這波轟炸類似3月31日、至少4人死亡的攻擊，當時俄國先發射超過300架無人機進行夜襲，然後又在當天中午再發動1次規模類似的攻擊。

烏國各地因俄羅斯的大規模轟炸陷入混亂，許多政府機關、大眾運輸與公司行號在可能持續​​數小時的攻擊期間關閉。伊納特說：「敵人正在向我們的民眾施加壓力，癱瘓若干公共機關與教育機構的工作。」

哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）則在社群媒體上表示，該州東部地區在過去24小時遭到飛彈、炸彈與無人機攻擊，造成1人死亡與25人受傷。這波襲擊還包括該州同名首府哈爾科夫市遭4枚彈道飛彈攻擊，1人受傷。

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