M60A3戰車5月19日專案實彈射擊驗證 外商助力瞄準千輛改裝市場

首輛經過安裝新款「射、砲控及觀瞄系統」的M60A3戰車，將在今年5月19日進行實彈射擊測評。圖為現役M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院推動M60A3戰車射控系統性能提升案，去年與義商李奧納多子公司的Leonardo DRS簽署合作備忘錄，就現役陸軍M60A3戰車提升「射、砲控及觀瞄系統」，軍政人士今天指出，首輛完成裝設新款「射、砲控及觀瞄系統」的M60A3戰車，目前正進行各項系統的測試中，最後一關規劃在今年5月19日進行，由陸軍裝訓部以「中科院專案」名義，在新豐地區進行動態及靜態的實彈射擊作戰測評。

目前國際間仍有高達千輛以上的M60A3戰車在使用中，性能提升的市場相當大，軍政人士透露，多個使用M60A3戰車的友邦國家，對我國中科院展示的M60A3戰車射控系統性能提升案持高度興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案若能獲得訂單並獲國防部同意輸出，將創下26年以來我國首起以正式管道軍品外銷的案例。

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根據政府部門發佈的射擊通報，陸軍裝訓部預訂於5月19日，在北部新豐地區進行裝甲車輛的實射擊訓練，並發佈海空域管制範圍，這項射擊通報分送的單位，除了例軍警海巡丶農漁單位之外，還包括中科院及科技部。

中科院長李世強（左）與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）（右），去年9月在航太展期間就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。（資料照，記者涂鉅旻攝）

中科院長李世強去年9月與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）在航太展期間就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。由外商提供第三代熱像儀夜視能力，使其夜戰性能接近早期M1戰車，一樣具備獵-殲系統（Hunter-Killer），讓105公厘戰車砲砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化。

中科院材料暨光電研究所長翁炳國當時受訪表示，Leonardo DRS來找中科院「我們也嚇一跳」，是「無心插柳柳成陰」，此案具有相當大的效益，我國M60A3戰車升級後的觀瞄系統，已更換為第三代，且與M1A2T戰車一樣具備獵殲系統（Hunter-Killer），遙控槍塔也已更新電動，在砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化，使其能獲取更多射擊資訊，測試時達到「首發命中、發發命中」的目標。

Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）也表示，他們很高興能參與這項強化台灣國防能力的任務。雖對於哪些國家為潛在的採購對象，不便具體說明，但確實還有不少國家有M60A3戰車的升級需求。

國防部在去年3月出版的《裝甲兵季刊》中，首度刊出M60A3 TTS戰車射、砲控及觀瞄系統研製案的設計概念圖。（擷自國防部裝甲兵季刊）

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