中科院研發技術三級跳 與這些外國軍工大廠合作項目一次看！

勁蜂四型無人機已在美國通過測試，預計今年會在台灣實彈射擊測試。前方紅色物體即為Kratos和中科院團隊合作研改的新型勁蜂四型無人機，後方則係Kratos公司的XQ-58A Valkyrie無人機。（圖：取自Kratos官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院近年科研實力大幅跳躍成長，除了自家研究人員累積實力的爆發之外，與中科院長李世強採取積極開放態度，引進多家國際知名軍工大廠及國防新創公司技術合作，有著密不可分的關聯，勁蜂四型長程攻擊無人機已完成在美的實測，M60A3戰車完成新款射控系統，預定在今年5月19日進行實彈射擊測評，這些成果就是提升我國國防實力最好的見證。

中科院從前年起，就與國內外廠商丶學界合作，與外商的合作核心項目，鎖定AI無人載具、飛彈防禦系統、雷達反制與戰車升級。除了可助台灣提升科研技術之外，空間無限的商機更是合作成功的關鍵。

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中科院引進美商Anduril研發的「Dive-LD」水下自主無人載具。在今年3月30日美國國會議員參訪中科院時，這款水下自主無人載具也在展示之列，未來在台量產丶進軍國際的空間相當大。（資料照）

以下提供的是，中科院與各大外商公司合作的項目與進度，讓國人一文了解國防科技的成果：

自主無人系統與AI （AI & Unmanned Systems）

．美商Anduril：引進AI自主控制系統（Lattice平台）應用於海陸空載具，並合作研發「Dive-LD」水下自主無人載具。「Dive-LD」系統在去年9月的航太展首度展出，在今年3月30日美國國會議員參訪中科院時，這款水下自主無人載具也在展示之列，未來在台量產丶進軍國際的空間相當大。

．美商MARTAC：合作開發超高性能自主無人艇（USV），專注於AI目標辨識與協同作戰。這項技術將應用在國防部即將採購的攻擊型無人艇上，攻擊型無人艇可採小隊丶蜂群式的攻擊敵方大型船艦。

．美商AeroVironment （AV）：技術轉移JUMP 20垂直起降無人機，共同開發技術並建立後勤維保能力。垂直起降型無人機在場上的運用相當廣範，避免因為地域丶地形限制而無法操作無人機。目前中科院研製的勁蜂三型X翼構型無人機，就已具有垂直起降特性，未來性能可更加精進。

．美商Shield AI：引進「Hivemind」自主軟體平台，提升無人機在無GPS環境下的自主作戰能力。根據俄烏戰場上的實戰經驗，無論是攻擊型或是偵察型無人機，在出動後極可會遭到敵方的電子干擾而失效，「Hivemind」系統將可不受敵方電子干擾影響，持續執行作戰任務。

中科院與外商合作升級國軍M60A3戰車的「射、砲控及觀瞄系統」，並規劃聯合銷售至國際市場。目前首輛車已經安裝完成，正在進行各項系統測試，規劃在5月19日進行最後一關的實彈射擊測評。圖為現役M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

反無人機與火控系統 （Counter-UAS & Fire Control）

．加拿大AirShare：合作引進「彩帶火箭（Interceptor UX）」技術，整合中科院防空系統，用於關鍵基礎設施防護。這套技術將用在干擾丶攔截敵方或是特工人員對我方軍政據點及關鍵設施的無人機攻擊。

．美商Leonardo DRS：升級國軍M60A3戰車的「射、砲控及觀瞄系統」，並規劃聯合銷售至國際市場。目前首輛車已經安裝完成，正在進行各項系統測試，規劃在5月19日進行最後一關的實彈射擊測評。

飛彈與防空指揮 （Missile & Defense System）

．美商Northrop Grumman （NG）：推動「整體作戰指揮系統 （IBCS）」技術對接，整合國軍各型防空飛彈。這項技術的合作，攸關台灣之盾計畫的整合，以及美國愛國者三型飛彈丶與我國強弓飛彈丶天弓三型飛彈系統之間的整合，具有極高的重要性。

．美商Kratos Defense：與中科院合作「勁蜂四型」無人機系統，整合高性能尋標器，開發低成本巡弋飛彈（遊盪彈藥）。「勁蜂四型」已完成在美國的實測，今年規劃在台進行實彈射擊測試。

．軍民通用科技 英商Easat Radar Systems：合作研發軍民通用雷達技術。

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