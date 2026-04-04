海軍敦睦遠航支隊今通過巴拿馬運河 3艘軍艦將訪中美洲友邦

我國海軍敦睦遠航訓練支隊，在支隊長陳明峯少將率領下，於今年3月10日至3月12日訪問馬紹爾群島共和國。（圖：取自我駐馬紹爾大使館臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍由3艘軍艦組成的「115年度敦睦遠航訓練支隊」，今年執行「大敦睦」任務，在今年2月底啟程出發丶3月10日抵達我國友邦馬紹爾群島之後，今天已通過巴拿馬運河，依計畫展開中美洲友邦的訪問行程。據了解，「115年度敦睦遠航訓練支隊」預計航行總天數達到112天，要到6月上旬才會返回國門。

115年敦睦遠航訓練支隊，是由磐石號油彈補給艦（AOE-532）、成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）組成，3艘軍艦官兵加上官校畢業學生丶陸戰隊莒拳隊及樂儀隊官兵，總計將達到840人之多，航行天數預定為112天，比114年度的106天還要多出6天。

請繼續往下閱讀...

我國海軍敦睦遠航訓練支隊訪問友邦時，均會在磐石軍艦上舉辦歡迎會，艦上有展示館展示我國在經濟丶國防科技等方面的成果。圖為115年訓練支隊長陳明峯少將。（圖：取自我駐馬紹爾大使館臉書專頁）

海軍年度的敦睦遠航任務，分為「小敦睦」及「大敦睦」兩種，前者主要是到南太友邦訪問，後者則是遠航到中南美洲友邦，並且會通過巴拿馬運河，2005年的「大敦睦」任務，更創下首次的環球遠航丶2萬6429浬的航程紀錄。

114年敦睦遠航訓練支隊在去年先後訪問南太友邦吐瓦魯丶馬紹爾群島及帛琉，在從帛琉返抵國門的這段航程，不僅前往太平島停泊與登島，據傳還在該國附近海域，比照近年模式，施行攸關跨國海軍的「模擬訓練」，盛傳包括跨國軍艦的海上整補丶艦載直升機相互落艦訓練等等，但相關單位對此都未公開證實與評論。

「114年度敦睦遠航訓練支隊」的磐石軍艦（中）為武昌與鄭和軍艦進行併航整補作業。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法