漢光電腦兵推11日起一連14天 海上及紅色海灘防禦性布雷演練

圖為海軍快速布雷艇在國軍2024年春節加強戰備操演，並投放訓練用萬象二型繫留雷（艇後橘色形體者）。海軍預計2026年底再接收6艘同型艇，擴充同級艇達10艘規模。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍「漢光42號」電腦兵推將於本月11日至24日舉行，共進行14天13夜的兵棋對抗演練，本次電腦兵推會將美伊戰爭、美國對委內瑞拉行動等納入演習想定設計，規劃國軍應如何應處。兵推期間模擬共軍發起聯合火力打擊與登陸船團海上航渡，三軍部隊將演練「要域飛彈防護」、「聯合海上拒止作戰」整體效能，並有阻絕預置及「防禦性布雷整備」等平戰轉換作為。

軍政人士今天指出，海軍籌獲快速布雷艇，第一階段已全數交艦，第二階段建造也在進行中，陸軍採購的14套火山布雷系統將在今年全數交貨，這代表著一旦有敵軍對台軍事行動之虞時，海軍及陸軍就可在相關海域及列為紅色海灘的陸岸地區，進行快速丶機動布雷，阻絕並延緩敵軍行動。

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我國對美採購的14套M136火山布雷系統，將在今年獲得。（取自美國陸軍網站）

漢光演習電腦兵棋推演的相關重點包括：

戰力防護及保存

假定共軍在海、空軍及聯合封鎖掩護下，執行裝載及航渡準備，國軍運用局部海、空兵力遂行聯合反封鎖，地面部隊執行動員實施、阻絕設置、反資敵、關鍵基礎設施與重要政軍目標防護等備戰整備，以確保要域安全，開創防衛作戰有利態勢。

聯合反登陸、濱海打擊及灘岸戰鬥

模擬共軍發起聯合火力打擊與登陸船團海上航渡，併用三棲多點登陸作戰景況，三軍部隊依聯戰任務編組，聯合遂行爭取戰場局部空優、要域飛彈防護、海空協同、濱海打擊及近岸防禦等關鍵行動，檢視聯合海上拒止作戰整體效能。

縱深防禦及持久作戰

共軍在海、空火力與特攻策應下鞏固灘頭陣地，續奪佔港口、機場並建立登陸場域，持續向內陸推進，我軍藉地形、阻絕及兵、火力執行聯合阻殲，以遲滯、削弱及打亂敵軍行動與戰力，同時運用全民總力支援軍事作戰，維持作戰韌性。

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