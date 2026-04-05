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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

台灣敦睦艦隊通過巴拿馬運河！畫面曝光

2026/04/05 13:25

海軍敦睦艦通過巴拿馬運河時的畫面。（取自粉專「諸葛風雲的異想世界」）海軍敦睦艦通過巴拿馬運河時的畫面。（取自粉專「諸葛風雲的異想世界」）

〔即時新聞／綜合報導〕海軍由3艘軍艦組成的「115年度敦睦遠航訓練支隊」今天已通過巴拿馬運河，有粉專擷取到巴拿馬運河管理局官方即時監控畫面上、敦睦艦通過運河的畫面，引發討論。

海軍由磐石號油彈補給艦、成功級岳飛號巡防艦、康定級迪化號巡防艦組成的「115年度敦睦遠航訓練支隊」，今年2月底啟程出發，3月10日抵達我國友邦馬紹爾群島，並於今日通過巴拿馬運河，依計畫展開中美洲友邦的訪問行程，預計在6月上旬才會回到台灣。

3艘軍艦官兵加上官校畢業學生丶陸戰隊莒拳隊及樂儀隊官兵，總計將達到840人之多，航行天數預定為112天。

粉專「諸葛風雲的異想世界」今日分享，在巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）官方的多媒體即時監控網頁中，擷取到敦睦艦通過巴拿馬運河時的畫面，有網友留言：「推推，支持國軍」；也有網友表示：「以後海鯤（指潛艦海鯤號）有機會跟嗎？」

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