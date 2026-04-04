雷雨攪局！逢甲軍展只見劍二飛彈車 阿帕契拚明天現身

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機最新彩繪機，今天因大雨未能現身。（圖為4月2日試航，記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機最新彩繪機，以全新「猛虎」造型的「三色虎斑迷彩」彩繪圖裝，原定今明兩天降落逢甲大學操場，正式亮相展出。不料，今天上午下大雷雨，一整天雨勢不斷，阿帕契未能起飛，現場預定展示多款國軍精銳裝備，也只有陸射劍二飛彈發射車現身。明天還有一天展出，如果天氣好轉，仍有機會看到阿帕契攻最新彩繪機英姿，以及更多國軍戰力。

這次軍展演是受「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」與逢甲大學邀請舉行配合全民國防教育宣導，模型賽從科幻創作到軍模展示都有，作品有原創手捏也有3D列印等，共有450參賽者，分為成人、青年、兒童組等，各組都有不同評比項目。

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這次國防展示UH60M黑鷹彩繪機及AH-64E阿帕契攻擊直升機彩繪機，預定飛到逢大操場，展示最新彩繪塗裝，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪，展現阿帕契攻擊直升機的強大氣勢，機腹下方還繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的標誌。

國軍實裝展演也包括雲豹八輪甲車、野戰喊話車、特戰突擊車等，並進行實物展示，礙於今天大雨，現場僅展示射劍二飛彈發射車，具備全天候作戰，有效射程可幸達15公里，可攔截戰機、巡弋飛彈、旋翼機、無人機戴具等多類空中目標。

陸射劍二飛彈發射車。（記者蔡淑媛攝） 台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽今天登場。（記者蔡淑媛攝） 台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽今天登場。（記者蔡淑媛攝） 台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽今天登場。（記者蔡淑媛攝）

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