不打戰機也能讓你飛不起來 伊朗鎖定雷達與加油機削弱空戰能力

美軍E-3空中預警機在沙烏地阿拉伯基地遭攻擊後，嚴重受損。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗近期對美軍多個基地的攻擊，並非針對戰機本身，而是鎖定雷達、加油機與空中預警機等關鍵節點，試圖讓美軍戰機飛不起來。分析指出，這類打擊模式具有明確的戰術邏輯，而非隨機的火力發洩。

AN/FPS-132長程預警雷達能為薩德（THAAD）與愛國者（Patriot）等防空系統提供長程飛彈追蹤與預警數據，堪稱聯軍防禦網的「眼睛」。這類戰略雷達，近期已成為伊朗無人機企圖癱瘓美軍防空能力的重點打擊目標。（圖／雷神公司）

根據軍事媒體《Defense News》報導，自2月28日「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）爆發以來，伊朗對中東美軍基地的襲擊，展現出高度的戰略紀律。儘管近日有兩架美軍戰機遇襲，但其打擊重心並非戰機本身，而是專門攻擊支撐空中武力的基礎設施。這種打法直接影響美軍空中作戰所依賴的關鍵能力：只要癱瘓後勤與指揮，最先進的戰機也無法升空作戰。

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軍事專家指出，這是一套系統性的空優拆解戰術。伊朗的攻擊精準集中在三個領域：負責「看」的防空雷達與通訊系統、負責讓戰機「飛得遠」的空中加油機，以及負責「指揮大腦」的空中預警機。這三個節點構成現代空戰的骨架，一旦失去運作，美軍強大的空中武力將面臨眼盲與腿短的困境。

這套戰術最令美軍頭痛的，是極端不對稱的消耗比。以卡達遇襲的AN/FPS-132長程預警雷達例，整套系統造價高達11億美元，但伊朗用來攻擊的無人機，單架成本僅約2萬至6萬美元。這種以極低廉代價打擊高價值戰略節點的打法，正在快速消耗美軍原本就捉襟見肘的後勤與維修量能。

報導指出，裝備受損的真正災難，在於戰場上出現了無法彌補的防禦空隙（coverage gaps）。美軍的預警機與加油機數量本就短缺，損失少數幾架，就會導致空中監視畫面中斷或指揮體系降級。分析警告，這些空隙不僅讓當前任務變得更危險，為了填補中東戰區的缺口，美軍勢必得從其他戰區抽調珍貴資源，最終可能影響其在其他戰區的資源調度與戰備能力。

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