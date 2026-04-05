不用雷達也能鎖定？伊朗稱新防空系統擊中美軍戰機 專家解析關鍵技術

美軍F-15E戰機在「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）期間起飛。報導指出該型戰機墜毀於伊朗境內，伊朗官員宣稱動用新型防空系統擊中，專家推測採用的技術可能影響戰機預警能力。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗宣稱動用新型防空系統擊中美軍戰機，專家指出，該系統可能採用不需發射訊號的追蹤方式，使戰機較難透過既有雷達預警提前察覺威脅。此項技術變量可能與美軍在「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）中出現的戰機損失情況存在關聯。

圖為伊朗媒體展示的美軍F-15E戰機機尾殘骸，上有美國駐歐洲空軍字樣。（路透）

根據《紐約郵報》報導，伊朗聯合軍事指揮部於4日在官媒宣稱，該國動用一款新型防空系統，在西南部領空擊中美軍戰機。這是自2月28日「史詩憤怒行動」爆發以來，美軍首度確認有第一線戰機墜毀。伊朗官員藉此宣稱將「絕對控制」其領空，儘管美方先前評估指出，大規模打擊已損害德黑蘭逾90%的飛彈能力，此次損失顯示戰場仍存在不確定因素。

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《紐約郵報》報導指出，一架造價約3100萬美元（約9億9200萬台幣）的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸機，於伊朗西南部科吉盧耶－博韋艾哈邁德省墜毀。該機在執行任務時失聯，兩名飛行員彈射後，目前僅有一人獲救，伊朗官員正對另一名失蹤者發動搜捕。隨後執行搜救任務的一架A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機亦傳出遭擊中，最終在科威特領空墜毀，飛行員安全獲救。

被動紅外線追蹤 讓既有預警模式面臨挑戰

報導進一步引述《美國廣播公司》（ABC News）的專家分析指出，伊朗可能動用了「三月防空系統」（Third Khordad）的改良版本，目前尚無獨立證據證實其具體運作方式。該系統可能利用「被動紅外線偵測」技術來鎖定目標，而非傳統的掃描雷達。這類系統不需主動發射電磁訊號，而是透過捕捉戰機發動機釋放的熱能來進行追蹤。這意味著戰機即使關掉雷達，仍可能在較難被察覺的情況下被鎖定，並可能影響美軍戰機既有的電子偵測方式。

美軍目前的生存高度依賴電子偵測與雷達警告系統。華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）副研究員席爾斯（Philip Sheers）警告，這類威脅應被視為警鐘，若美國國防部不將其視為改進被動防禦的訊號，未來將面臨災難性風險。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員葛里科（Kelly Grieco）進一步指出，這類技術限制的累積若持續影響美軍行動，將成為觀察「史詩憤怒行動」戰略風險是否惡化的實證指標。

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