美海軍作戰指引挨批 未界定勝利標準 艦隊381艘需求落差未說明

儘管美軍持續展現強大海權投射能量，但內部評估顯示，現役295艘作戰艦艇與因應未來威脅所需的381艘仍有龐大落差，最新作戰指引也未能說明此兵力缺口的調整方式。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍發布最新作戰指引，由前美國海軍高層官員在專業軍事媒體撰文檢視。報告指出，文件列出建軍方向，但未提供取捨依據與規模界線，也未界定勝利標準與兵力需求；對於需求381艘作戰艦艇與現役約295艘之間的落差，也未說明調整方式。

根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）提出的作戰指引，整合兵力運用與戰場適應概念，但未定義勝利的具體標準。文中指出，文件未說明在多個戰區同時發生衝突時的優先順序，也未提供與近似實力對手作戰的整體評估。

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報告同時引用美國海軍內部評估指出，因應未來作戰需求須具備381艘作戰艦艇，但現役規模約為295艘。對於兩者之間的數量落差，文件未說明兵力配置調整方式，也未交代如何在現有造艦產能與預算條件下進行補足。

該作戰指引列出人工智慧、無人系統、先進製造、指管通資情監偵（C-C5ISRT）與定向能等多項投資領域，但未提供優先排序或取捨依據。報告指出，文件未說明哪些項目應優先推動，亦未列出應延緩或終止的計畫。

文中分析指出，作戰指引未提供兵力規模界線與風險取捨依據。在未明確界定主力部隊與補充性戰力配置比例的情況下，相關資源配置將取決於後續預算規劃與國防工業產能安排。

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