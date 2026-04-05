伊朗「降雨式」子彈藥轟以色列 成為以軍空防新難題

伊朗霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）系列飛彈可攜掛子彈藥，對以色列防空系統構成挑戰。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列、伊朗軍事衝突尚未降溫，伊朗也大量動用掛載集束彈頭的彈道飛彈攻擊以色列，不僅擴大殺傷範圍，也被視為突破現有飛彈防禦系統的新戰術。外媒《The War Zone》分析指出，這類武器透過高空釋放子彈藥，對以色列防空體系形成挑戰。

報導指出，伊朗在約5週內，已向以色列發射超過500枚彈道飛彈，其中至少30枚搭載集束彈頭。這類飛彈於重返大氣層末段階段釋放子彈藥，單枚彈頭可攜帶20至30枚，部分如「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr）系列飛彈，甚至可達80枚，並於約7公里以上高空散布，覆蓋範圍可達10至20公里以上，大幅提升對地面目標的威脅。

美國智庫「民主防衛基金會」（FDD）資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，伊朗將此類設計稱為「降雨式彈頭」，可透過多種子彈藥配置，對更大範圍目標造成打擊，遠較傳統單一高爆彈頭具威脅性。

請繼續往下閱讀...

報導分析，這類飛彈最大特點在於可於高空提前釋放子彈藥，使原本單一目標瞬間轉變為數十個小型威脅，增加攔截難度。以色列「大衛投石索」系統雖具一定攔截能力，但其攔截高度約15公里，若敵彈在更高空釋放子彈藥，將難以有效應對。

相較之下，美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD）與「標準三型」（SM-3）等中高層攔截系統，才具備在子彈藥釋放前於中段或高空攔截的能力。不過，這類攔截彈價格昂貴且庫存有限，在長時間高強度攻擊下，防禦方將面臨消耗壓力。

曾任美國陸軍防空砲兵學校校長、歐洲第10陸軍防空飛彈指揮官的退役上校尚克（David Shank）表示，面對搭載集束彈頭的彈道飛彈，必須依賴THAAD與SM-3、SM-6等高層防禦系統，在子彈藥釋放前於大氣層內外進行攔截，否則一旦分散，將從單一威脅變成多重目標，攔截難度大幅提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法