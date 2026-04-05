F-15E在伊朗上空被擊中 關鍵可能是這種追蹤技術

伊朗展示「第三霍爾達德」防空系統發射車，該型系統曾於2019年擊落美軍RQ-4高空偵察無人機。（圖取自維基百科，CC BY 4.0）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）在伊朗境內遭擊中事件，引發外界對其防空技術的關注。多家外媒分析指出，伊朗可能結合中程防空飛彈與「不需開雷達」的被動偵測技術，成功鎖定目標。

美軍F-15E「打擊鷹」戰機起飛執行任務，支援對伊朗軍事行動；隨著同型機在伊朗境內遭擊中，外界關注伊朗防空系統與偵測技術的實際作戰能力。（路透）



根據《紐約時報》與其他外媒報導，伊朗可能使用「第三霍爾達德」（Third Khordad）防空系統發動攻擊。這是一種機動式中程地對空飛彈系統，可在數十公里外鎖定並攔截高空目標，過去曾擊落美軍高空無人偵察機。

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曾擊落美軍RQ-4無人機 防空系統具實戰紀錄

公開資料顯示，伊朗防空部隊曾於2019年動用「第三霍爾達德」系統，在荷姆茲海峽上空擊落一架美軍RQ-4A「全球鷹」（Global Hawk）高空偵察無人機。伊朗當時稱該機進入其領空約13.4公里處遭擊落，美方則表示該機距離伊朗領空仍有約34公里。該事件被視為該型防空系統具備實戰能力的重要案例。

報導引述部分專家認為，伊朗在最新的攻擊行動中，可能採用「被動紅外線偵測」技術來追蹤F-15E。這種方式不需發射雷達訊號，而是透過捕捉戰機引擎產生的熱源來定位目標，使飛機難以透過傳統電子戰設備提前察覺威脅。

分析指出，現代戰機通常依賴雷達警告接收器（RWR）來偵測敵方雷達鎖定，但若對手採用不發射訊號的被動追蹤方式，飛行員可能在未接獲預警的情況下面臨攻擊。這類技術被視為對傳統空優優勢的一種挑戰。

《華爾街日報》同時指出，伊朗長期發展多層次防空網，包括機動式飛彈系統與短程肩射武器，強調分散部署與突襲能力。在持續空襲壓力下，這種分散式防空架構仍保有一定作戰能力。

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