F-15E墜毀伊朗還能活？外媒解析飛官靠「這套系統」撐過搜捕

美國空軍求生套件包內裝有GAU-5/A步槍拆解件、兩個沙色防彈板（或硬質套件包）、黑色織物及一個黃色求生裝備袋。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸機與A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機日前在伊朗領空遭擊落。外媒報導指出，飛官能在敵方防線內存活，仰賴於美軍針對敵後生存設計的嚴苛訓練與專屬裝備機制。

根據《時代》（TIME）雜誌報導，1架F-15E與1架A-10攻擊機於伊朗西南部札格羅斯山脈（Zagros Mountains）遭擊落。機上人員彈射後，隨即面臨伊朗軍方與地方武裝的搜捕。美軍隨後出動特戰部隊展開大規模搜救，並與當地武裝發生交火。

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針對飛行員的敵後生存機制，美國有線電視新聞網（CNN）引述退役F-16飛行員坎特威爾（Dan Cantwell）分析指出，關鍵在於美國空軍的「生存、躲避、抵抗與逃脫」（SERE）訓練。飛官在降落傘下降的過程中就必須啟動機制，利用高空視角記下水源與掩蔽物位置。著陸後首要任務是隱蔽，並在夜間移動至適合直升機降落的空曠區域，避免在無遮蔽地形中遭敵方發現。

After ejecting from an F-15, U.S. pilots carry survival gear including the GAU-5/A, a compact quick-assembly M4 variant, with four 30-round magazines for emergencies.#F15 pic.twitter.com/ocYyjNT4vP — International Defence Analysis （@Defence_IDA） April 4, 2026

CNN報導進一步揭露，硬體裝備也是飛官保命的核心。F-15E配備的彈射椅下方連接著生存套件，一旦啟動彈射，套件會隨降落傘一同降落。該套件內包含具備GPS定位功能的求生無線電、信號彈與熱成像保暖毯。針對中東地形，套件還備有高熱量口糧、淨水藥片，以及作為最後自衛武器的9公厘手槍或折疊式GAU-5/A 求生步槍，以及彈匣。

關於戰區救援任務，CNN引述退役救援直升機飛行員孔克爾（Matt Kunkel）指出，美軍是唯一針對敵後搜救進行專門編制與訓練的部隊。儘管救援行動導致部分搜救直升機遭地面砲火擊傷，但參與搜救的特戰人員與彈射飛官皆已撤離。相關搜救任務的損失評估與空域威脅變化，目前仍有待美國國防部進一步說明。

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