示警中共統戰手段！ 陸軍司令呂坤修要幹部建立明確國家認同

陸軍司令呂坤修上將近期視導部隊時提到，各級幹部應從建立正確認同做起，因應中共統戰手法。（資料照，陸軍提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台統戰手段不斷，陸軍司令呂坤修上將在清明連假期間，無預警視導中部地區部隊，實地了解各單位留值與戰備狀況，除嘉勉官兵於假期間堅守崗位的辛勞外，也要求部隊持續強化應變能力，確保營區安全無虞，也示警中共統戰手法，各級幹部應從建立正確認同做起；一名熟悉呂的退將表示，呂對於戰備演訓工作及政戰工作皆表重視，也讓外界看到不一樣的陸軍。

呂坤修指出，面對當前安全情勢，部隊須落實各項狀況處置演練與庫儲設施管理，時刻保持高度警覺，以有效應對各類突發威脅。他強調，陸軍近年透過精進駐地訓練與基地測考制度、引進新式裝備及推動實戰化訓練，整體戰力已有顯著提升，但有形戰力之外，更須強化官兵的無形戰力與敵情意識。

呂坤修特別提醒，中共統戰手法常以「友善」或「無害」包裝，企圖降低官兵警覺，各級幹部應從建立正確認同做起，善用月會、莒光日等時機強化官兵敵情教育，鞏固愛國信念，守護國家安全與民主自由。

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此外，針對營區管理，呂坤修要求留守幹部確實落實彈藥庫等庫儲設施管理與作業紀律，加強巡查與監控系統維護，降低風險；對於多單位共駐營區，也應明確劃分指揮權責，強化輪值機制與兵力掌握，並確保伙食衛生與後勤運作正常，以提升整體應變效率。

一名熟悉呂坤修的陸軍退將評價，有形戰力的提升，同時要搭配無形戰力的共同發揮，中共的統戰話術往往藉由看似「無害」或是「友善」的包裝下，降低我方警覺與防備，讓官兵逐漸步入統戰陷阱而不知覺。因此他個人認為，各級幹部要從自身建立明確的國家認同做起，利用每個月的月會、每週的莒光日、不定期的集會，教育官兵正確認知，建立愛國信念，守護中華民國的民主自由、保護人民的安全，當陸軍有堅強的戰力與堅定的抗敵意志，就是「能戰－有形戰力」、「敢戰－無形戰力」的鋼鐵勁旅。

這位退將說，呂坤修上任後，不是只著重在戰備演訓的工作上，同時也重視政戰工作。從年前積極宣導「反詐騙、反洗錢、反共諜」、到今年起陸軍各部隊率先恢復月會、重視莒光日教學、重啟軍政交流等措施，不能看出呂帶領陸軍發展的更趨全面。同時呂也極願意與外界溝通，建立良善的軍民關係，一改過去封閉的態度。就他所知，難怪住在龍潭超過30年的里長也說「陸軍真的不一樣了」，「開大門走大路」的成果確實讓人眼睛為之一亮，媒體也說，現在跟陸軍申訪容易多了。

他表示，現今國家的挑戰的確不只是軍事武力的威脅，統戰滲透更是嚴重，就連清明祭祖也將神明當作統戰的「工具」，這就是隨時隨地、無孔不入的統戰。從呂坤修視導部隊的談話重點，與陸軍司令部臉書的貼文，都刻意標上「青天白日滿地紅的國旗在哪裡、中華民國就在哪裡；中華民國在哪裡，中華民國陸軍就在哪裡」，不難看出來陸軍積極建立官兵「國家認同」，也唯有國家認同確立了，官兵才真正明白「為誰而戰，為何而戰」，也是對抗統戰的最好方式。

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