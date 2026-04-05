美軍幾乎動用整批匿蹤飛彈打伊朗 原部署他區庫存也遭抽調

圖為美軍F-16戰機發射 JASSM-ER（增程型聯合空對地距外飛彈）的合成示意圖。《彭博》指出，美軍在伊朗戰場大量消耗此款長程匿蹤主力飛彈，導致全球可用庫存急遽縮減，甚至被迫抽調其他戰區的儲備應急。（圖：美國空軍 / Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正準備動用幾乎全部的匿蹤長程巡弋飛彈投入對伊朗作戰，甚至從原本部署在其他地區的庫存中調撥。《彭博》引述知情人士指出，這波調動將使該款主力飛彈的全球可用數量大幅縮減，恐影響其他地區的戰備配置。

圖為美軍地勤人員3月14日於英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），將巡弋飛彈裝載 B-52轟炸機上。（路透）

據知情人士透露，美軍已在3月底發出指令，從太平洋庫存中調離單價達150萬美元的JASSM-ER（增程型聯合空對地距外飛彈）。這些飛彈將被轉移至美國中央司令部基地或英國。

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報導指出，美軍戰前約有2300枚此類飛彈；經過調動與開戰首4週消耗逾1000枚後，全球可用數量將僅剩約425枚。這個數量僅約可支應17架B-1B「槍騎兵」（B-1 Lancer）戰略轟炸機執行單次任務。連同射程較短的基本型，美國已有約3分之2的此類飛彈庫存被投入伊朗戰場。這些飛彈原為全球多個戰區預留的主力庫存。

美軍為何大量依賴這款飛彈？JASSM-ER具備逾965公里的射程，使美軍不必接近敵方，就能在安全距離外發動攻擊，避開防空系統。

然而，這種「零接觸」打擊的代價極其高昂。《彭博》指出，美軍大量使用此類長程武器，雖然減少了人員風險，卻同時減少了原本準備用來應付如中國等其他具備更強戰力對手的系統儲備；若要補足已消耗的數量，依目前的生產速度將耗時數年。

儘管美方與以色列聲稱已摧毀伊朗大部分防空系統，並開始使用較便宜的武器，但戰場風險依然居高不下。

關於相關戰損情況，《彭博》報導指出，上週五美軍一架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸遭擊落；隨後一架A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機也被擊落，另有2架戰鬥搜救直升機遭伊朗火力擊中。此外，伊朗在戰爭期間已摧毀超過12架MQ-9無人機。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員格里科（Kelly Grieco）指出，美軍較老舊的B-52轟炸機直到現在才飛越伊朗上空，「這讓人懷疑美國是否仍須高度依賴能從遠距離發射的武器」。

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