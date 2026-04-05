美軍試射「5馬赫」飛彈 陸海都能打 防空系統難攔

美軍日前成功試射一款陸海共用的極音速飛彈。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方近期試射一款速度超過5馬赫的極音速飛彈。這類武器因飛行速度極快、軌跡難以預測，被視為現有防空系統最難攔截的武器之一。這次試射的重點在於，該飛彈可由陸軍與海軍共同使用，從陸地與軍艦發射，強化對高防護目標的打擊能力。

根據《歐洲國防工業》（defence-industry.eu）網站報導，美國陸軍與海軍於3月26日，在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）成功試射一款共用型極音速飛彈。這項試射計畫由兩軍的軍備研發與採購單位聯手推動。官員指出，陸海共用的策略不僅能打破過去各自研發的藩籬，更能大幅縮短部署時程並降低開發成本，以符合美國國防戰略的快速升級需求。

請繼續往下閱讀...

這款新型飛彈的最高速度超過5馬赫（Mach 5），相當於每小時逾6100公里。報導指出，具備這種極速的武器能大幅提高戰場生存率，速度快到防空系統幾乎來不及反應。美軍聲明強調，該系統專為打擊防空最嚴密的區域而設計，特別針對那些需要秒殺的目標，讓部隊能在極短時間內打擊敵方關鍵目標。

傳統防空系統面對這類武器，常出現難以追蹤、攔截時間極短的情況。美軍表示，此次陸海軍的合作聚焦於透過技術共享來提升整體作戰效能。這款共用飛彈未來將部署於陸基發射車與海基艦艇上，成為美軍下一代先進武器系統的核心陣容，確保在應對具備高階防空能力的潛在對手時，仍能維持強大的遠程打擊優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法