「鄭習會」後...... 城鎮韌性演習擴大規模登場 首納無人機

由行政院舉辦的城鎮韌性演習13日登場，配合漢光演習，新北宜蘭、高屏4縣市將先安排以6天3階段舉行。（中央社資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，由行政院舉辦的城鎮韌性演習13日登場，行政院政委季連成受訪表示，配合漢光演習，新北、宜蘭、高雄、屏東4縣市將先安排以6天3階段舉行。除兵棋推演斷電斷網情境、資安駭侵外，也會實兵實作大規模的疏散撤離、收容安置、民生物資配送、醫療後送等。為因應新形態的軍事衝突，今年城鎮韌性演習首度納入「無人機物資運輸操演」。

國防部上週已宣布漢光42號演習，其中電腦兵推將於11日至24日進行，實兵演習則規劃8月實施。季連成表示，配合漢光演習，城鎮韌性演習將一路從4月演習到8月。

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季連成說明，全國22縣市，其中11個縣市今年要進行城鎮韌性演習，另11縣市則在下半年進行防災演練。每2年對調一次。今年城鎮韌性演習的縣市，包括新北市、桃園市、宜蘭市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市與屏東縣。

季連成指出，其中新北、宜蘭、高雄、屏東等4縣市，在漢光兵推期間，配合中央的聯合應變中心，在本月13與14日、16與17日、20與21日，以6天3階段全力配合中央演練。另外，在8月漢光實兵演習時，也會首度實施跨區協同演練，中央、地方與國軍同步整合。

另桃園等7縣市則在4月至8月期間，選擇2天進行，季連成強調，城鎮韌性演習，從去年的1天，今年擴增為2天，首日兵推、次日實作，內容聚焦軍民整合，採取「有想定、無劇本」的方式，且各縣市4分之1的關鍵基礎設施都要參與，所以有每4年所有的關鍵基礎都可以參與演習。

此外，因應新形態的軍事衝突，今年城鎮韌性演習首度納入「無人機物資運輸操演」，首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，希望結合演習情境進行無人機使用的演練，全面提升軍民整合應變量能。

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