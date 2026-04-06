「黑鷹計畫」裡也出現過！ 外傳美軍派「小鳥式」直升機營救飛官

1架美國陸軍的MH-6直升機飛行情形。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外媒近日披露，伊朗境內一處前進臨時機場出現多架遭摧毀的美軍特種作戰飛機殘骸，其中包括隸屬第160「夜行者」特種作戰航空團的MH-6／AH-6「小鳥式」直升機。這款體型精巧、機動性極高，且曾在電影《黑鷹計畫》的直升機，長期在美軍特種作戰體系中扮演關鍵角色，再度成為外界關注焦點。

外國軍事媒體《戰區》報導指出，此次行動與美軍營救遭擊落的F-15E戰機武器系統官有關，小鳥直升機可能負責密接支援或協助搜索與撤離。若為AH-6攻擊型，可運用機槍與火箭壓制敵方接近部隊；若為MH-6運輸型，則可搭載特戰人員快速滲透或撤離目標區，支援高風險任務。而這篇報導未提到這批「小鳥式」直升機是被擊落還是美軍自行摧毀。

小鳥直升機雖體型輕巧，但實用性高，其巡航速度約每小時250至280公里，最大航程約400至500公里，可在低空機動飛行。MH-6運輸型通常可搭載2名機組員，並在機身兩側外掛座位載運最多6名特戰人員，實現快速投送能力；而AH-6攻擊型則可掛載7.62公厘或12.7公厘機槍、火箭莢艙，甚至精準導引武器，具備一定火力支援能力。

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小鳥直升機源自越戰時期的OH-6輕型直升機，發展至今形成攻擊與運輸雙構型，最大特色在於體型小、噪音低且機動性極高，能在城市巷道、山區或狹小空地起降，特別適合敵後滲透與精準打擊。其亦可由C-130運輸機快速部署，並在前進基地由MC-130提供加油與補給，大幅提升作戰彈性。

值得一提的是，小鳥直升機亦曾在雷利史考特導演的知名戰爭電影《黑鷹計劃》中出現。片中美軍於索馬利亞摩加迪休執行突襲任務時，小鳥直升機負責將三角洲部隊人員直接投送至目標建築物上方，並在低空提供火力掩護，展現其快速滲透與近距離支援能力。

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