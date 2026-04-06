像巡弋飛彈卻更便宜！歐洲「虎鯊」首飛 射程1000公里擬援烏

「虎鯊」（TigerShark）無人打擊平台日前完成首飛，其外型與性能均接近傳統巡弋飛彈。（圖取自MGI Engineering）

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲研發的「虎鯊」無人打擊平台近期完成首飛，射程超過1000公里，外型接近巡弋飛彈。由於其具備長程打擊能力，外界關注其未來是否可能投入烏克蘭戰場。

「虎鯊」具備1000公里長程射程，且單枚造價僅約1757萬台幣。（圖取自MGI Engineering）

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這款由歐洲MGI工程公司（MGI Engineering）開發的「虎鯊」（TigerShark）打擊平台，單枚造價約54.9萬美元（約1757萬台幣）。這項計畫由曾任一級方程式賽車（F1）技術總監的加斯科因（Mike Gascoyne）領導，將賽車產業中追求的速度與模組化概念，導入軍備研發與採購單位。

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虎鯊無人機的性能數據極具競爭力，除具備1000公里射程外，還能掛載高達300公斤的重型彈頭。研發單位指出，該系統旨在提供一種可快速大量生產的打擊方案，以因應現代戰場對高消耗長程武器的需求。由於該載台具備較低成本與長程打擊特性，專家認為這類武器的普及，可能對現有防禦模式帶來壓力。

該機搭載了美瑞合資軟體商Auterion開發的Skynode-N飛行控制器。由於該公司的AI視覺導引系統已在烏克蘭戰場獲得實測證實，具備在複雜電子干擾環境下運作的能力，能有效提升打擊精準度。MGI公司先前已表達供烏意願，若正式投入戰區，將賦予烏克蘭更強大的不對稱作戰籌碼，強化其對敵方高價值目標的遠程精準打擊能力。

目前虎鯊已完成關鍵飛行測試，後續將進入量產與實戰化評估階段。報導指出，由於該公司已有援烏計畫，外界關注這款打擊系統是否將赴烏克蘭進行實戰測試。

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