跳脫攔截迷思 廖宏祥：台灣防空不能陷入「飛彈換飛彈」消耗戰

圖為天弓三型飛彈。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國不放棄武力併吞台灣，可能用低成本、可大量生產的火箭、無人機與其他彈藥，消耗台灣的防空飛彈。前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥今日受訪表示，台灣防空不能陷入「飛彈換飛彈」的消耗戰，真正值得台灣深入研究的，不是如何「攔截所有來襲彈藥」，而是如何讓解放軍的攻擊失去效率、精準度與節奏，台灣真正需要的是對解放軍打擊體系的破壞能力。

廖宏祥指出，台灣若仍將防空思維建立在末端攔截的邏輯上，將不可避免地落入一場對防禦者極為不利的「算術戰爭」。因為解放軍已經建立非常清楚的「成本交換」邏輯：用較低成本、可大量生產的火箭、無人機與其他彈藥，迫使台灣動用數量有限、價格昂貴的高端攔截器應對。

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廖宏祥提及，台灣的愛國者與天弓系統確實重要，也具備相當戰力；但從國防經濟學角度看，若台灣必須用百萬美元級的攔截飛彈去反制對方成本更低、數量更大的攻擊彈藥，那麼無論性能多好，都很難占上風。

廖宏祥認為，台灣現在最大的迷思，是把「攔截成功率」誤當成防空體系優劣的唯一指標，忽略了真正的戰略問題是，敵人能不能持續用更便宜、大量、更高頻率的方式逼我們消耗有限庫存。如果答案是肯定的，那麼防禦體系即使在初期有效，也會在數日甚至更短時間內，被拖下補給與庫存困境。

廖宏祥看來，真正值得台灣深入研究的，不是如何「攔截所有來襲彈藥」，而是如何讓解放軍的攻擊失去效率、精準度與節奏。他特別提到烏克蘭戰場帶來的重要啟示。外界常聚焦烏克蘭擊落多少來襲無人機或飛彈，但真正值得台灣注意的是，烏俄雙方如何透過電子戰去重塑戰場。

據舉例，俄軍用大範圍GNSS干擾削弱烏軍與北約精準導引武器的表現，使原本高精度的彈藥失去準頭；烏克蘭也反過來運用欺騙與電子對抗，使俄軍無人機與飛彈偏離目標、打亂節奏。這說明一件關鍵事實，「現代防空不一定非得摧毀每一枚來襲武器，若能讓對方的導引失效、協同紊亂、節奏放慢，同樣能達到削弱攻勢的目的」。

廖宏祥主張，台灣應建立一個真正具體的「電磁護盾」。這不只是指干擾敵軍北斗或其他衛星導航系統，更包括保護自身感測器、通訊節點與指揮管制網路，使其在敵方電磁壓制下，仍能維持最低限度甚至有效的運作。他認為，電子戰不該再被視為傳統動能戰力的附屬能力，應升格為核心且跨作戰領域的支柱。

據分析，因為解放軍的長程火箭、無人機與飛彈，只有在能快速獲取目標資訊、依賴導航與授時、透過資料鏈進行協調時，才能真正發揮致命效果。若台灣能在這些環節製造延遲、不確定性與誤差，就能迫使敵軍進入低效率模式，讓其打得更慢、打得更亂、打得更貴。

廖宏祥說，台灣真正需要的是對解放軍打擊體系本身的破壞能力，尤其是針對其指揮管制節點、雷達、通訊中繼、油彈補給與發射單位的「發現、定位、摧毀」鏈路。因此真正必須處理的，不只是已經飛來的箭，而是讓後方的弓箭手無法自在開弓。

廖宏祥建議，在這樣的戰略設計下，太空與航空情資能力的重要性將大幅上升。台灣應更積極投資雷達衛星、商業遙測、訊號情報的整合，提升對中國沿岸與內陸軍事活動的全天候掌握。

他強調，只要能提早偵獲發射車部署、雷達啟動、通訊節點活動與指揮鏈運作模式，台灣就能預先部署打擊資產，縮短反應時間，進一步降低對手攻擊的密度與節奏。

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