【有片】一邊空中加油一邊吊兩輛軍車 美軍重型直升機演練戰場補給

美國陸戰隊CH-53E直升機在亞利桑那州沙漠上空，同時進行空中加油並懸吊兩輛軍車，展現強大運力。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍一架重型直升機日前在空中同時懸吊兩輛軍車，並完成空中加油任務。這種極限操作不是因為展示飛行特技，而是用於在缺乏補給線的環境下，將重裝備直接投送至前線。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國陸戰隊於3月31日在亞利桑那州尤馬（Yuma）附近進行武器與戰術教官課程。在此期間，一架CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）重型直升機，成功在機腹外部懸吊兩輛軍車的狀態下進行空中加油。這項演練結合了雙鉤外部吊掛與空中加油，被視為陸戰隊航空兵高難度的突擊支援任務之一。

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CH-53E直升機配備三具渦輪軸發動機，最高時速約277公里，外部載重時的最大起飛重量達約3.3萬公斤。該機能夠同時外部運送兩輛軍車，歸功於其專屬的雙鉤懸吊系統：一種專門設計用於減少載荷搖晃並提升飛行穩定性的掛載裝置。這類任務可將車輛直接投送至道路受阻或無法進入的區域，例如前線據點或臨時集結地。然而，直升機在低空、重載且飛行軌跡固定時，是最容易遭攻擊的階段之一。

在高風險環境中，傳統的地面補給路線容易成為敵方火力目標。CH-53E藉由空中加油技術，將原本約1000公里的標準航程進一步延伸。在懸吊兩輛軍車的同時進行加油，機組員必須在重載帶來的高阻力與機身晃動下，控制燃油傳輸與編隊飛行。這項能力使部隊能夠繞過脆弱的前線加油點，直接將裝備深入內陸部署，確保部隊推進時的機動性不受地理限制。

單次出擊運送兩輛軍車大幅壓縮了運輸時間，並減少機隊暴露於敵方防空火網下的機率。報導指出，這場演習模擬了基礎設施受損時的空中戰術補給，主要驗證空地特遣部隊（MAGTF）在長距離調度下的作戰節奏。目前美軍正積極訓練現役CH-53E與新一代CH-53K直升機執行進階重載任務，相關空中後勤模式將作為未來分散式作戰與遠征部署的實戰參考。

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