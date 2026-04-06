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F-16從空中「灑地雷」 美軍新戰術封鎖伊朗飛彈車

2026/04/06 14:10

美軍F-16戰機於中東地區執任務，機翼下方明顯掛載了裝填集束彈藥的戰術彈藥撒布器，該型彈藥可從空中散布地雷，封鎖伊朗軍方飛彈發射車的機動路徑。（圖：美國空軍）美軍F-16戰機於中東地區執任務，機翼下方明顯掛載了裝填集束彈藥的戰術彈藥撒布器，該型彈藥可從空中散布地雷，封鎖伊朗軍方飛彈發射車的機動路徑。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍F-16戰機近期被發現掛載可從空中散布地雷的集束彈藥，在伊朗戰場採取「空中布雷」戰術。這項轉變顯示美軍正透過封鎖敵方行動區域，來反制伊朗高度隱蔽的地下飛彈系統。分析認為，此舉意在限制伊朗飛彈發射車與重型裝備的機動能力，讓敵方被迫困在掩體內。

根據軍事航空媒體《The Aviationist》報導，美國中央司令部（CENTCOM）4日釋出照片，畫面中可見隸屬於隸屬於美軍駐歐空軍基地的F-16CM戰機執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，機翼下掛載了裝填集束彈藥的戰術彈藥撒布器。軍事觀察人士指出，該型彈藥為CBU-89，內含BLU-91/B反戰車地雷。

在此之前，已有相關影像在網路上流傳，顯示在伊朗南部飛彈基地附近的村莊出現了成堆的長方形物體。經調查網站 「Bellingcat」 等單位證實，這些物體正是美軍空投的「Gator」自動散布地雷系統。

這類彈藥的核心戰術價值在於其自動散布能力。當戰機在空中投下彈藥撒布器後，會散落數十枚小型地雷。每枚地雷重約2公斤，具備磁性感知功能；一旦有車輛、飛彈發射車接近，地雷感應器偵測磁場變化，進而觸發爆炸。

這種戰術將原本只能定點防禦的地雷，轉化為能夠隨機應變的戰場封鎖工具。

美軍為何選擇這種具有爭議的戰術？核心在於「機動目標」難以鎖定。伊朗軍方利用龐大的隧道與地下設施系統隱藏飛彈發射車，往往在發射前幾分鐘才將發射車移至地面，發射後立即撤回掩體。對於傳統偵察手段而言，這些目標出現的時間極短，極難即時摧毀。

報導指出，透過空中布雷，美軍得以在飛彈基地的出口、重裝備維修路徑上快速鋪設雷區。這類部署被認為可增加飛彈發射車離開掩體時的風險，並可能影響重型裝備的維修與補給動線，這反映出一種以控制戰場動能為目標的戰術轉變。

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