以軍首度揭露：伊朗仍有逾千枚彈道飛彈 官員坦言「難以清零」

伊朗國防部公布的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈試射畫面。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國與以色列持續表示對伊朗的軍事行動正推進中，但以色列軍方最新簡報顯示，伊朗仍擁有超過1000枚可打擊以色列的彈道飛彈；軍方官員並坦言，相關威脅難以完全消除。

《彭博》報導，根據以色列第12頻道電視台與陸軍廣播電台（Army Radio）披露的軍方簡報，一名未具名的空軍情報中校表示，若要將伊朗的攻擊能力降至「零」，需投入巨大資源，且「坦白說，不可能達到零」。

請繼續往下閱讀...

此外，以色列陸軍廣播電台報導指出，黎巴嫩真主黨目前手中仍握有8000至1萬枚短程火箭彈。

根據以色列國防軍（IDF）數據，伊朗在開戰前被認為擁有約2000枚射程足以覆蓋以色列的中程彈道飛彈。自開戰以來，已發射超過500枚飛彈，另有部分在地面遭到摧毀。

該名空軍情報中校向第12頻道透露，伊朗目前正利用偏遠山區的數十座地下隧道發射井進行攻擊。由於這些設施極度隱蔽，難以透過先發制人的空中打擊徹底根除，以軍目前在阻斷飛彈攻勢上的作為已趨近極限。

報導提到，以色列目前正展開雙線作戰。除針對伊朗本土外，以軍也在鄰國黎巴嫩採取行動，試圖驅離伊朗盟友真主黨的地面武裝。自伊朗戰事爆發後，真主黨在北部邊境重啟攻勢，每日發射200至250枚火箭彈，目標多指向深入南黎巴嫩境內的以軍部隊。

為了減少平民傷亡，以色列國防軍正調校發射偵測技術，試圖在預警時間僅剩數秒的情況下，為平民爭取尋求掩護的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法