起飛前被炸！烏軍突襲克里米亞基地 俄運輸機、4架無人機全毀

影片截圖顯示，俄軍An-72P運輸機在機場起飛整備區遭擊中。（影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人機部隊近日深入克里米亞，針對俄軍無人機起飛前整備區發動打擊，多項目標在地面遭摧毀。畫面顯示，多個地面目標在整備階段遭擊中，機場運作受到影響。

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭無人機系統部隊指揮官布羅夫迪（Robert Madyar Brovdi）發表聲明，證實與國防情報總局（GUR）2日聯手對被佔領的基洛夫斯克（Kirovske）機場發動精準打擊。突襲目標鎖定俄軍起飛前整備區，成功毀損1架An-72P運輸機、4架獵戶座（Orion）無人機以及P-37行動雷達系統。

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遭摧毀的獵戶座無人機是俄軍主要長程偵打載台，具備24小時持續滯空能力與打擊火力。此次一次折損4架，不僅造成財務損失，也可能影響俄軍在當地的遠程監控與作戰節奏。此外，隨同被毀的P-37空中監控雷達：俄軍掌握局部領空資訊的關鍵設備，該雷達失效後，可能影響當地的空中監控能力，並增加防空網的偵測難度。

除了偵打載台，遭毀的An-72P運輸機是俄軍維持戰區後勤與專業任務的重要平台。這架運輸機的損失，意謂著俄軍在克里米亞的物資補給與裝備維修能力受到衝擊。目前基洛夫斯克機場的發射與維護設施受到毀損，俄軍短期內可能難以恢復該地的遠程打擊頻率。

目前該基地仍處於損害評估階段，後續運作恢復情況仍待觀察。報導指出，相關打擊主要針對機場基礎設施，外界關注其對俄軍在克里米亞空中運作能力的影響。

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