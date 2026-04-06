全面防範中國統戰、武嚇！ 國安局：強化國際情報合作、擴展情蒐網絡

面對中共統戰等手段，我國國安局將強化情報合作、蒐集與預警能力。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院8日將邀請國安局長蔡明彥提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢。國安局書面報告指出，中共持續對台採取「壓迫」與「拉攏」並行策略，除以共機、共艦襲擾台海周邊，亦結合灰色地帶手段如海纜破壞、法律戰與認知作戰，對我國安全與社會穩定形成複合式威脅。對於外部挑戰，國安局強調將強化國際情報合作、擴展情蒐網絡並提升預警能力，以協助政府即時因應。

在國際情勢方面，報告指出，美中雖預劃元首互訪並嘗試管控分歧，但競逐態勢未見緩解，美方並持續與印太盟友強化聯防協作，提升整體嚇阻能力。同時，中共透過軍演、法律戰及認知戰對台施壓，企圖影響社會認知與內部團結。國安局表示，將透過雙邊、多邊情報交流與安全對話，持續掌握中共對外行為模式及區域情勢變化，提供決策參考。

情蒐方面，國安局指出，中共面臨經濟與地緣政治壓力，治理風險升高，但仍持續對台施加軍事威嚇與灰帶襲擾，並在國際推動「去主權化」。對此，將調整情蒐部署，強化對中共動向及對台威脅的預警能力，並透過跨部會合作與國際交流，提升海域感知（MDA）能力與應處效能。

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針對內部安全，報告指出，中共透過多元管道滲透我社會，企圖吸收人員、蒐集機敏資訊。國安局將強化與檢調及軍中保防單位協作，提升偵辦能量，運用情報支援司法調查，遏止境外勢力滲透，確保民主體制穩定。

在網路與認知作戰方面，國安局指出，中共網軍持續對我發動攻擊與竊資，並運用AI技術大量散布不實訊息，影響輿情。未來將整合各單位資源，強化網路防護與應變能力，並加速爭議訊息的掌握與澄清，維護資訊環境安全。

此外，因應今年「9合1」選舉，國安局已成立跨部會專案機制，加強查處中共介選行為，包括跨境資金流、賭盤操作及網路假訊息，並針對深偽（deepfake）影音加強監控與應處，確保選舉公平順利。

國安局在報告中強調，面對中共持續以軍事與統戰等壓力，將持續調整情報部署，深化國際合作，並整合國安與民間資源，強化預警與應處能力，以維護國家安全與社會穩定。

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