深入伊朗建臨時機場！美軍救飛官 卻被迫炸掉自家運輸機

伊朗伊斯法罕省流出的影像顯示，美軍救援行動後留下的飛機殘骸與直升機旋翼。影像經開源分析人士古德海因德（William Goodhind）判讀，外觀特徵與美軍MC-130J或HC-130J特種作戰運輸機相符。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍為救出在伊朗境內墜落的F-15戰機飛官，深入當地山區臨時設置前線加油與補給點（FARP），並投入大量特戰人員與軍機執行撤離任務。撤退過程中，數架運輸機受困無法起飛，美軍最終將其就地自毀以防機密外流。

《財星》（Fortune）報導指出，這場救援行動發生在伊朗伊斯法罕（Isfahan）附近的山區。一名美國高級軍方官員向《紐約時報》透露，由於地形險峻加上飛官受傷，且必須躲避伊朗部隊搜捕，這項任務極具挑戰。海豹突擊隊第六分隊（SEAL Team 6）最終尋獲該名在約2100公尺高山脊上躲避追捕超過一天的飛官。

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撤離發生突發狀況 運輸機被迫就地摧毀

撤離階段發生突發狀況。兩架專為特戰任務設計的C-130運輸機在臨時補給點受困，導致行動延誤。美軍隨後調派其他飛機進入伊朗領空接應，並在撤離前將無法帶走的運輸機炸毀。《戰區》（The War Zone）網站檢視現場殘骸影像後分析認為，美軍遺棄並摧毀的裝備可能還包含數架小型直升機。

雖然飛官成功獲救，但這場行動讓美軍付出高昂代價。除了被擊落的F-15戰機，一架負責提供近接空中支援的A-10攻擊機也遭伊朗防空火力擊傷，最終在飛離伊朗領空後墜毀。

美軍目前正持續強化相關戰術的執行量能。美國陸戰隊第一航空武器與戰術中隊上個月剛在亞利桑那州與加州完成前線加油與補給點的建置演訓。隨著美國陸軍第82空降師與陸戰隊遠征部隊陸續抵達中東，政治風險研究機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師布魯（Gregory Brew）表示，這起行動可能反映美軍未來若在伊朗境內進行地面任務時，所面臨的風險與限制。

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