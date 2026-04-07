一次擊落伊朗5架無人機 英「疾速哨兵」獲王牌稱號

圖為疾速哨兵」（Rapid Sentry）防空系統。（圖取自Linkedin RAF）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊朗無差別向鄰國發射飛彈火箭無人機，英國增兵保衛基地，其中英國皇家空軍1套「疾速哨兵」（Rapid Sentry）防空系統與砲組員，一舉擊落5架伊朗無人機，首度獲得「王牌」（Aces）頭銜。

軍聞網站「Army Recognition」報導指出，「疾速哨兵」是一款整合感測器與飛彈打造的遙控武器站式防空系統，具預警感測、電子干擾與硬殺攔截能力，可發射「輕型多用途飛彈」（LMM）攔截來襲威脅。近期隨英國皇家空軍地面團（RAF Regiment）進駐科威特，英國亦同步在波斯灣推動多層防空部署，包括無人機預警系統、陸基天刀（Sky Sabre）防空系統防空系統及戰機巡邏任務，形成分散式防空網。

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報導指出，「疾速哨兵」搭配多種感測器、電戰系統組成多層式防空系統，防禦伊朗無差別空襲。該系統除創下英軍地面防空系統攔截無人機的首次實戰紀錄，更在單次任務中，一舉擊落超過5架伊朗無人機，因此首獲「王牌」頭銜。

除此之外，英國亦計畫擴大LMM飛彈產能，並將Rapid Sentry作為可輸出的反無人機解決方案，應對各國面臨的大規模無人機威脅。LMM是一種雷射導引飛彈，其目標是減少附帶損傷並進行短程打擊，作戰射程超過6公里，速度超過1.5馬赫，並且採用輕型設計，適用於陸、海、空各平台部署。

英國國防部說，在二次大戰以前，「王牌」的傳統定義是在任務中累計擊落5架以上敵機的飛官；如今隨著戰場環境改變，英軍決定調整以往「僅限於空中擊落敵機」的認定標準，讓參與抵禦對手空中威脅者，均可獲此頭銜。

英國國防部說，現代高強度戰場挑戰艱鉅，地面防空單位不僅需在複雜空域中精準監控、識別與追蹤敵機並將之擊落，以保護友軍，還必須持續裝填彈藥維繫防衛能量，且自身也是敵方打擊目標，作戰風險不亞於空中戰機與飛官。

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