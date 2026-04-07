美伊戰爭消耗大 美海2027年預算規劃戰斧飛彈數量增12倍！

圖為美軍艦發射戰斧飛彈瞬間。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍在中東戰場大量消耗精準打擊彈藥後，五角大廈正大幅提高飛彈採購規模。最新2027財年預算顯示，美國海軍計畫將戰斧巡弋飛彈採購量暴增12倍，並同步擴大標6防空飛彈採購達2.25倍。

軍聞網站「USNI News」報導，五角大廈此次提出採購30億美元的785枚戰斧飛彈，以及43.3億美元的540枚SM-6，相較2026財年採購數量分別大幅成長12倍及2.25倍；此外，還包括8.04億美元的494枚AIM-120空對空飛彈及5.71億美元的141枚MK-48重型魚雷，整體顯示美軍正全面強化遠程打擊與防空能力。

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戰斧與標6為美國海軍神盾驅逐艦主力武器，兩者在中東與紅海衝突中已被大量運用，其中戰斧射程逾1000海里，具遠程精準打擊能力；標6則可攔截飛機、無人機與巡弋飛彈，是艦隊核心防空戰力。

數據顯示，美軍在「史詩之怒行動」中已發射約850枚戰斧飛彈，創下自波灣戰爭以來最高紀錄，亦引發外界對彈藥庫存快速下降的憂慮，尤其可能影響其在印太地區對抗中國的能力。

此外，此次採購將透過年度預算與「預算調和機制」分批執行，其中大部分飛彈將分年採購，顯示美方採取「提前下單、分期交付」策略，以穩定軍工產能並逐步補充庫存。

根據規劃，美海軍第一年購買58枚戰斧飛彈，標6則為106枚。

不過，專家指出，受限於產業鏈與製造能力，短期內難以快速提升產量。標6飛彈生產周期長達3年，戰斧飛彈亦需約2年準備時間，顯示即使資金到位，實際交付仍需時間。

報導分析，美軍此次大幅擴大飛彈採購，不僅反映中東戰場高強度消耗，也凸顯其在多戰區作戰情境下的彈藥壓力；在面對中國等潛在對手時，如何同步提升產能與維持庫存，已成為美軍戰略關鍵。

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