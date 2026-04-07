美2027年愛國者採購量大增13倍 美海軍首度大買400枚準備上軍艦垂發

圖為伯克級飛彈驅逐艦發射標準二型（SM-2）飛彈。（圖取自美國海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在美國2027財年國防預算申請來到1.5兆美元規模下，美軍全面擴大採購各型飛彈。2027財年預算顯示，美國海軍將首度大量採購405枚愛國者三型MSE攔截飛彈，將整合至神盾驅逐艦垂直發射系統。

軍聞網站「Naval News」報導，此次美海軍「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）採購金額增加約16億美元，相較2026年僅採購12枚，顯示該型飛彈已由測試階段轉入實際部署。PAC-3 MSE未來將整合至MK-41垂直發射系統，並與神盾作戰系統及艦載感測器連動，強化末段彈道飛彈攔截能力。

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報導指出，PAC-3艦載整合計畫已進行約3年，包含2024年實射測試，目前技術整合已大致完成，僅待最終採購合約核准。不過，由於預算仍須國會通過，最終數量仍可能調整。

在整體採購規模方面，美軍2027財年將合計採購超過3200枚PAC-3飛彈，總價值接近140億美元，相較2026年僅490枚，整體採購量大幅提升約13倍。其中陸軍需求達2798枚，用於補充庫存。

此外，洛克希德馬丁已於2026年初宣布將PAC-3年產能提升逾3倍，以應對需求暴增。近年烏克蘭戰場及中東衝突中，愛國者飛彈大量消耗，凸顯其在現代防空作戰中的關鍵地位。

報導分析，美軍此次大幅擴編PAC-3採購，除反映多戰區作戰下的彈藥壓力，也顯示海軍正強化艦隊反彈道飛彈能力；隨著愛國者系統由陸基延伸至海上平台，未來防空體系將朝跨域整合發展，以應對高強度飛彈威脅。

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