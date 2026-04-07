佈軍全球 美太空軍2027預算將爆擴近8成

圖為美國總統川普倡議的「美國金穹」飛彈防禦系統計畫的宣傳海報。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在太空產業蓬勃發展下，作戰領域也延伸出更多想像，在美國2027財年國防預算達1.5兆美元規模下，太空軍預算出現歷史性擴張。根據白宮最新預算申請顯示，太空軍經費將從400億美元大幅提升至710億美元，暴增近8成，顯示其在聯合作戰體系中的戰略地位快速上升。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，此次預算增加約310億美元，主要投入飛彈預警與追蹤、衛星通訊、數據傳輸與指揮管制等關鍵領域。其中研發預算達406億美元，超過去年整體規模；採購預算則從36億暴增至190億美元，成長逾5倍，成為增幅最大項目。

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報導指出，太空軍將重點強化飛彈防禦能力，其中「金穹」（Golden Dome）計畫獲175億美元支持，另有近50億美元用於「韌性飛彈預警與追蹤」系統，涵蓋低軌與中軌衛星部署，強化對彈道飛彈威脅的即時監控能力。

此外，預算亦涵蓋多項新型太空作戰能力，包括13億美元的「遠程擊殺鏈」、15億美元的衛星自動化指管系統，以及70億美元用於空中目標監測衛星建置，顯示太空軍正擴展感測與打擊鏈整合能力。

在基礎建設方面，太空軍將投入40億美元執行22次國安太空發射任務，並編列15億美元建構太空數據網路，同時推動低軌衛星通訊星系發展，強化戰場資料傳輸能力。

在人力規模方面，太空軍目前約1萬人，未來規劃倍增。此次預算將人事經費提高至19億美元，並預計至2030年進一步擴編至32億美元規模。

不過，該預算仍須國會審議通過，且約有190億美元依賴「預算協調」機制，即跳過辯論程序逕直投票，引發外界對長期資金穩定性的疑慮。報導則認為，太空軍預算可能在2028年後逐步回落。

報導分析，此次預算暴增顯示美軍正加速將太空戰力納入核心作戰體系，從飛彈預警、感測到打擊鏈全面擴展；在大國競爭背景下，太空領域已由支援角色轉變為戰場關鍵節點，其發展速度與資源投入，將直接影響未來聯合作戰能力。

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