軍方沒公佈的共艦位置及型號 管碧玲「一張圖」全公佈了

海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的共機共艦侵擾，6日昨晚直接公佈6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖：取自海委會主委管碧玲FB）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長期以來，在每天的上午9點都會公佈「中共解放軍台海周邊海空域動態」，但僅清楚標識共機路線及架次，至於共艦方面僅公佈數量，並未公佈其部署位置，此種做法引發不少爭議，不過，海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的共機共艦侵擾，昨晚直接公佈6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。

國防部在6日發佈的台海周邊海空域動態指出，一共偵獲3架次中共軍機、6艘次中共軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。新聞稿中慣例僅附帶共機動態及飛行航線圖，並未顯示共艦及中國公務船的位置。

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國防部6日公佈的「中共解放軍台海周邊海空域動態」，一如既往的僅標識共機路線及架次，至於共艦方面僅公佈數量，並未公佈其部署位置。（圖：國防部提供）

不過，海委會主委管碧玲昨晚在其臉書上直接公佈6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，包括：中國護衛艦（FFG556，台灣北部海域）丶護衛艦（FFG534，桃園新竹西方的台灣海峽）丶電偵艦（AGI791，花蓮外海）丶護衛艦（FFG517，花蓮外海）丶驅逐艦（DDG123，花東之間外海）丶護衛艦（FFG618，台灣西南海域），另有兩艘海警船（2504丶2503），分別在馬祖外海及澎湖以西的海峽中線附近。

管碧玲在臉書發文表示：「2022年以來，中國已進行至少7次大型環台軍演，也在此後，中國軍艦與海警船、公務船，並形成全天候圍台的態勢。灰色地帶襲擾在本島、金門與東沙，變成常態！

文中指出，台灣選出民進黨總統，中國就懲罰、裴洛西來台，中國就圍島，中國惡意的採取空中共機每日襲擾，海上共艦與海警船全天候圍島，打造出國台辦口出惡言的「台灣之籠」。

日前國台辦公然辱罵台灣：「沒有台灣之盾，只有台灣之籠！」威嚇、霸凌已經到無以復加的地步！

台灣之盾的預算，正有如風中之燭，台灣之籠在鄭主席率團訪中的前夕，依然故我！從中方絲毫沒有聞到和平的氣息，從籠中的國民黨，則宣稱此行的和平可以讓台灣人民躺平！ 殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡！

出發前的今天（6日），還這樣圍著我們，明天（7日）出發、幾天拜訪，恐怕也不會撤退，屆時，中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？！」

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