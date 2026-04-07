打不開海峽？烏克蘭用無人艇逼退俄艦 成美國對付伊朗參考

烏克蘭海上無人艇在黑海實行不對稱作戰，成功迫使俄羅斯艦隊撤離並恢復貿易航道運作。這套實戰模式目前被美方視為解決荷姆茲海峽封鎖的可能參考。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在多重因素影響下，包括利用海上無人艇迫使俄羅斯黑海艦隊撤退，並一度恢復航道運作的經驗，正被美方關注，作為因應荷姆茲海峽封鎖的可能參考。隨著外交手段進展有限，這套以不對稱戰力奪回制海權的模式，被提出作為解決中東航運危機的可能選項。烏克蘭官員指出，軍事動能是維持航道長期開放的關鍵。

《華爾街日報》6日報導，川普政府正尋求在不動用地面部隊的情況下重新開放荷姆茲海峽，相關視線正轉向烏克蘭在黑海的實戰經驗。烏克蘭在2024年利用海上無人艇攻擊俄羅斯海軍，讓農產品出口恢復到接近戰前水準。這段歷史指出了戰時外交的局限性，反映出軍事戰術在僵局中扮演的角色。

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烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在一場針對海峽危機的國際會議上表示，伊朗目前在荷姆茲海峽的作為，與俄羅斯先前在黑海的行動模式雷同。西比哈認為，伊朗已經研究並從俄羅斯的錯誤中吸取教訓。目前伊朗透過飛彈、無人機與小型快艇威脅，封鎖了全球五分之一的石油供應航道。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）上個月表示，已與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）討論在荷姆茲海峽複製「黑海模式」的可能性。烏克蘭總統澤倫斯基也提到，波斯灣國家在他訪問中東期間，表達了解烏克蘭建立黑海走廊經驗的意願。澤倫斯基指出，單靠外交協議無法解除敵方的威脅能力；航道不只要恢復通航，更必須具備實質武力以保障航行安全。

不過，報導引述專家與官員指出，雖然烏克蘭經驗具備參考價值，但黑海與荷姆茲海峽的地理與軍事環境仍有不同。伊朗在遭受美以空襲後，採取了依賴陸基反艦飛彈、無人機與大量攻擊快艇的不對稱戰術。相關分析認為，荷姆茲海峽狹窄的地形擴張了伊朗可使用的武器種類，這將增加軍事行動的複雜程度。

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