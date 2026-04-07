美軍F-16新掛載曝光 具遠距打擊、電戰干擾與自我護航能力

美軍一架F-16戰機在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中升空，機翼下可見掛載AGM-158 JASSM長程巡弋飛彈與「憤怒小貓」（Angry Kitten）電子戰莢艙。外媒分析指出，此種配置結合遠距打擊、電戰干擾與自我護航能力，呈現「單機多工」的作戰模式。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍F-16戰機近期在執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）時，被發現採用一種整合多項任務能力的掛載配置。軍事媒體《Army Recognition》分析指出，該配置結合遠距打擊、電子戰干擾與自我護航能力，可用於應對具高度防空能力的作戰環境。

根據公開影像顯示，一架美國空軍F-16戰機在任務中掛載兩枚AGM-158 JASSM長程匿蹤巡弋飛彈，並搭載「憤怒小貓」（Angry Kitten）電子戰莢艙，同時配備兩枚AIM-120空對空飛彈、翼尖AIM-9X短程飛彈與外掛油箱。報導指出，這種配置將長程打擊、電子戰與空戰能力整合於單一平台，使戰機在單一架次任務中具備多層次作戰能力。

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報導指出，「憤怒小貓」電子戰莢艙具備可快速更新的任務資料能力，可用於干擾敵方雷達與無線電頻譜。 在此配置下，F-16可於發射JASSM飛彈的同時執行電子干擾，協助降低敵方防空系統的偵測與追蹤效果，並提升戰機在任務過程中的生存能力。

《Army Recognition》分析指出，結合長程飛彈、電子戰莢艙與空對空武器的配置，使F-16在單一任務中同時具備打擊與自我防護能力。 報導指出，這類配置可降低對額外護航支援的依賴，並提升戰機在複雜威脅環境中的任務彈性。

報導指出，透過整合現代化武器與電子戰系統，F-16仍能在高威脅環境中執行多種任務。此類掛載配置顯示，該型戰機在現代空戰中仍具備多任務整合運用的價值。

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