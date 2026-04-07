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提升軍事網路安全應變機制 資通電軍以6881萬元打造「通資應變車」

2026/04/07 13:48

在今年1月的國軍搜救失事F-16戰機行動中，資通電軍指揮部曾出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。（資料照，記者花孟璟攝）在今年1月的國軍搜救失事F-16戰機行動中，資通電軍指揮部曾出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼上週投入54億5700萬元經費，與中華電信簽下通信專網頻寬服務案」，強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性，資通電軍指揮部本週又委請專業廠商，打造一批通資應變車」，金額達到6881萬元，用以提升軍事網路安全及運作上的靭性。

在2024年花蓮地震期間，由數位發展部建置的我國第一輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」抵達花蓮，可在災區電力與商用網路中斷時提供緊急通訊服務。在今年1月的國軍搜救失事F-16戰機行動中，資通電軍指揮部也曾出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。

由數位發展部建置丶搭載衛星通訊設備的應變網路行動車。（圖：取自數發部網站）由數位發展部建置丶搭載衛星通訊設備的應變網路行動車。（圖：取自數發部網站）

根據政府採購公報今天訊息顯示，資通電軍指揮部已與專業廠商簽約，以通資應變車輛建置」為名義打造一批專業車輛，金額達到6881萬元。由於履約期限是自今年4月6日起丶至10月6日前完成，時間僅有6個月，研判應是以現有車輛進行專業改裝而成。

這個標案的執行單位為資通電軍指揮部的指管防護大隊」。根據軍媒先前介紹資通電軍指揮部的編制與任務，資通電軍指揮部所屬的網路戰聯隊，下轄技術支援中心、環境研析中心、應變中心及指管防護大隊，負責執行國軍資通平臺維運、網路防護、情蒐及反制等任務。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案總額5500億元，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元，與資通電軍指揮部業務十分密切。

資通電軍網路戰聯隊的隊徽，設計十分具有特色，涵蓋衛星丶通訊丶網路丶地面站台及機動專業車輛。（圖：取自軍媒青年日報）資通電軍網路戰聯隊的隊徽，設計十分具有特色，涵蓋衛星丶通訊丶網路丶地面站台及機動專業車輛。（圖：取自軍媒青年日報）

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