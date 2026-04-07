提升軍事網路安全應變機制 資通電軍以6881萬元打造「通資應變車」

在今年1月的國軍搜救失事F-16戰機行動中，資通電軍指揮部曾出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼上週投入54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性，資通電軍指揮部本週又委請專業廠商，打造一批「通資應變車」，金額達到6881萬元，用以提升軍事網路安全及運作上的靭性。

在2024年花蓮地震期間，由數位發展部建置的我國第一輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」抵達花蓮，可在災區電力與商用網路中斷時提供緊急通訊服務。在今年1月的國軍搜救失事F-16戰機行動中，資通電軍指揮部也曾出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。

請繼續往下閱讀...

由數位發展部建置丶搭載衛星通訊設備的應變網路行動車。（圖：取自數發部網站）

根據政府採購公報今天訊息顯示，資通電軍指揮部已與專業廠商簽約，以「通資應變車輛建置」為名義打造一批專業車輛，金額達到6881萬元。由於履約期限是自今年4月6日起丶至10月6日前完成，時間僅有6個月，研判應是以現有車輛進行專業改裝而成。

這個標案的執行單位為資通電軍指揮部的「指管防護大隊」。根據軍媒先前介紹資通電軍指揮部的編制與任務，資通電軍指揮部所屬的網路戰聯隊，下轄技術支援中心、環境研析中心、應變中心及指管防護大隊，負責執行國軍資通平臺維運、網路防護、情蒐及反制等任務。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」總額5500億元，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元，與資通電軍指揮部業務十分密切。



資通電軍網路戰聯隊的隊徽，設計十分具有特色，涵蓋衛星丶通訊丶網路丶地面站台及機動專業車輛。（圖：取自軍媒青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法