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不只靠愛國者？烏克蘭推低成本防空系統 專打彈道飛彈

2026/04/07 15:07

由烏克蘭Fire Point公司開發製造的FP-5紅鶴（FP-5 Flamingo）巡弋飛彈發射升空。（圖取自Fire Point專頁）由烏克蘭Fire Point公司開發製造的FP-5紅鶴（FP-5 Flamingo）巡弋飛彈發射升空。（圖取自Fire Point專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭一家軍工企業正研發新型防空系統，目標將攔截彈道飛彈的成本壓低至100萬美元（約新台幣3200萬元）以下。相較於目前廣泛使用的美製「愛國者」系統，每次攔截往往需要動用數百萬美元的飛彈，成本差距明顯。

Fire Point的員工於秘密廠房內組裝FP-1長程無人機。該公司正以現有的產線技術為基礎，致力研發能大幅壓低攔截成本的新型防空系統。（路透）Fire Point的員工於秘密廠房內組裝FP-1長程無人機。該公司正以現有的產線技術為基礎，致力研發能大幅壓低攔截成本的新型防空系統。（路透）

《路透》報導指出，烏克蘭巡弋飛彈製造商Fire Point正與歐洲多家企業洽談合作，計畫推出全新防空系統。Fire Point共同創辦人兼首席設計師什蒂利爾曼（Denys Shtilierman）表示，目前攔截一枚彈道飛彈的成本極高。以美製「愛國者」系統為例，為了成功擊落目標，通常需要發射兩到三枚攔截飛彈，每枚造價皆高達數百萬美元。新系統的目標是將單次攔截成本降至100萬美元以下，並預計在2027年底前進行首次彈道飛彈攔截測試。

為達成這項目標，Fire Point正尋求外部技術支援。什蒂利爾曼透露，公司在雷達、飛彈尋標器與通訊系統方面缺乏足夠經驗，目前正與具備相關技術的歐洲國防企業討論合作。這套低成本防空系統，後續將採用該公司研發中的FP-7短程彈道飛彈作為基礎。

除了防空系統，Fire Point也正在開發超音速彈道飛彈。其中體積較大的FP-9飛彈即將進入測試階段，其設計搭載800公斤重的彈頭，預期射程可達850公里，其射程範圍可涵蓋俄羅斯首都莫斯科。

隨著烏克蘭與波斯灣地區的衝突持續，全球防空飛彈的消耗量急遽增加，導致「愛國者」等系統面臨供應短缺。挪威國防大學學院（Norwegian Defence University College）飛彈專家兼資深研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）表示，雖然在2027年推出該系統的時程安排相當緊湊，但即使新系統的攔截成功率不如「愛國者」，各國政府對於這類低成本防禦武器的需求依然會非常強勁。

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