震撼！屏東「聯勇操演」夜攻劃破星空 國軍各式火力齊發護疆土

屏東「聯勇操演」夜戰劃破星空。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地本周煙硝味十足！年度「聯勇操演」7日晚間正式啟動夜間訓練，隨著一顆顆照明彈劃破恆春半島的寂靜夜空，基地周邊砲聲隆隆，震撼力十足。

本次操演由裝甲部隊與步兵協同作戰，7日晚間的夜巡揭開序幕，軍方模擬敵軍進犯，先以照明彈照亮目標區，隨即展開火力壓制。據射擊通告顯示，明日（8日）上午起，火力將全面升級，包括105戰車砲、120迫砲、標槍飛彈以及各式狙擊槍、機槍將輪番上陣，從制高點實施實彈射擊，展現國軍「全天候」作戰能量。

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現場觀察，夜間照明彈升空後的強光，將山區映照得宛如白晝，隨後傳來的陣陣砲響，令在地民眾直呼「比國慶煙火還震撼！」更有資深軍事迷感嘆，看著官兵在微光中精準執行操作，能深刻感受到部隊備戰的嚴肅氛圍，這正是最真實的國防教育。

軍方強調，聯勇操演的設計核心在於「以夜戰為先導」，模擬削弱敵軍警戒部隊、摧毀外圍防禦，為日間主力部隊的反擊掃平障礙。此舉不僅考驗官兵在低能見度下的協同能力，更落實「備戰不求戰、應戰不避戰」的原則。國軍透過密集的實戰化模擬，持續淬鍊精準打擊戰力，用行動守護南台灣家園安全，展現捍衛國土的堅定決心。

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