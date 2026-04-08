北韓連續2天發射不明飛行器 南韓軍方：疑失敗後連續射彈

南韓聯合參謀本部8日證實，北韓當天向東部海域發射1枚不明飛行器。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部8日證實，北韓當天向東部海域發射1枚不明飛行器。繼前一日之後，北韓已連續2天實施發射，韓美情報單位正對其具體數據進行分析。

韓聯社報導，北韓7日從平壤一帶向東發射不明飛行器。據悉，該飛行器在發射初期出現異常跡象後消失。南韓軍方認為，該飛行器可能為彈道飛彈。且因前一次發射疑似失敗，北韓可能連續2天進行飛彈試射。

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北韓勞動黨中央委員會部長金與正6日評價了「南韓總統李在明就無人機滲透事件表達遺憾」的隔日，北韓隨即發射飛行器。

金與正當時表示，北韓最高領導人金正恩認為，這體現出李在明的坦率與大度，但不會改變兩韓現狀。韓聯社引述分析觀點稱，北韓或有意透過武力示威，表明其對南韓敵對政策從未改變的立場。

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