自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北韓連續2天發射不明飛行器 南韓軍方：疑失敗後連續射彈

2026/04/08 10:03

南韓聯合參謀本部8日證實，北韓當天向東部海域發射1枚不明飛行器。（美聯社資料照）南韓聯合參謀本部8日證實，北韓當天向東部海域發射1枚不明飛行器。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部8日證實，北韓當天向東部海域發射1枚不明飛行器。繼前一日之後，北韓已連續2天實施發射，韓美情報單位正對其具體數據進行分析。

韓聯社報導，北韓7日從平壤一帶向東發射不明飛行器。據悉，該飛行器在發射初期出現異常跡象後消失。南韓軍方認為，該飛行器可能為彈道飛彈。且因前一次發射疑似失敗，北韓可能連續2天進行飛彈試射。

北韓勞動黨中央委員會部長金與正6日評價了「南韓總統李在明就無人機滲透事件表達遺憾」的隔日，北韓隨即發射飛行器。

金與正當時表示，北韓最高領導人金正恩認為，這體現出李在明的坦率與大度，但不會改變兩韓現狀。韓聯社引述分析觀點稱，北韓或有意透過武力示威，表明其對南韓敵對政策從未改變的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中