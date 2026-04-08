今年全面實施14天教召 首個「全縣籍」教召出現在這個縣！

國軍後備軍人教育召集在「保鄉、保家、保產」的動員目標下，澎湖後備旅日前出現了一個「全澎湖籍」教育召集訓練。圖為後備旅張旅長頒贈榮譽狀表揚率先報到的召員。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍後備軍人教育召集今年全面實施為期14天的教召，不再有「5至7天」的教育召集模式，日前更在「保鄉、保家、保產」的動員目標下，澎湖後備旅出現了一個「全澎湖籍」教育召集訓練，軍政人士今天指出，未來這種「全在地縣市」後備軍人的教召模式，還將在各縣市後備旅舉辦。

國防部長顧立雄在今年二月表示，為了快速恢復戰力並強化後備動員效能，今年開始「全面實施14天教育召集」，原則上以後不再有「5至7天」的教育召集模式；未來教召將優先落實常備部隊的「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策。

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澎湖後備旅首次14天教育召集訓練日前圓滿解召。（圖：軍聞社提供）

澎湖後備旅日前完成首次14天「全澎湖籍」教育召集訓練，並於各宿營地舉行解召典禮。旅長張上校於典禮中表揚率先報到及各項任務表現優異人員，肯定全體召員在訓期間展現的高度紀律與訓練成效，並強調此次訓練具體落實「保鄉、保家、保產」的動員目標。

根據軍聞社報導指出，張旅長在解召典禮上表示，後備戰力是國家安全的重要基石。透過此次實彈射擊、戰術演練及專業專長訓練，全體召員不僅熟稔個人戰鬥技能，更對戰時防衛動員任務與支援作戰職責，建立深層體認，確實提升整體防衛韌性。此外，張旅長勉勵全體後備夥伴，解召返回社會崗位後，應持續秉持「平時守法、戰時守土」的精神，支持各項國防政策，並在生活中體現全民防衛的理念。

參與「全澎湖籍」教育召集訓練的召員黃建仁表示，這是退伍後第一次參加教召，格外珍惜此次重拾軍旅記憶的機會。透過澎防部的教召訓練，強化後備軍人對戰場環境的認識與了解，並在各項軍事複訓課程中，奠定後備戰力基礎，一旦國家發生緊急狀況，將能即時投入守護家園的行列，為國家盡一份心力，感到非常榮耀。

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