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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

鄭麗文「和平之旅」率團訪中 中國昨出動12機艦擾台

2026/04/08 10:28

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（記者方瑋立翻攝）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（記者方瑋立翻攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開所謂「和平之旅」，然而中共解放軍仍持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾，除近日無預警在外海劃設長達40天、5區域的禁飛區外，國防部今（8）日表示，自昨（7日）上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機2架次、軍艦9艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中偵獲的2架次軍機全數逾越台海中線，進入我北部及東南部防空識別區。

據國防部公布示意圖，昨天下午1時至下午3時5分之間，偵獲1架次中共主戰機逾越台海中線，進入我北部空域活動。另外，昨下午1時10分至下午3時40分，偵獲1架次直升機於我東南部空域出現。

除空中動態外，國防部指出，另有9艘次中共海軍艦艇及1艘公務船持續在台海周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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