中科院「低成本防空彈藥」明年實測 烏克蘭已有多款「還打過實戰」

烏克蘭製造商「野蜂」開發的「刺針」攔截無人機，其低成本與高效能特性在實戰中備受矚目。（擷取自Wild Hornets專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製低成本防空武器，以因應中國可能對台發動大量自殺式無人機丶遠程火箭彈的襲擊攻勢，規劃要在明年進行實測，這方面的實戰經驗，沒有一個國家比的上烏克蘭。隨著美伊戰爭停火談判丶烏俄戰爭進入關鍵戰役，烏克蘭長期面對由數千架俄軍「見證者」（Shahed）自殺式無人機組成的飽和攻擊，為了扭轉「以百萬美元飛彈打萬餘元成本無人機」的不對稱財政負擔，烏克蘭國防工業打造了各式低成本攔截武器，值得我國借鏡。

面對俄軍頻繁發動的低成本自殺式無人機襲擊，烏克蘭已成功轉型防禦策略，推出多款針對性強、造價極低的「低成本攔截武器」。其中最受矚目的，莫過於由遊蕩彈藥（自殺式無人機）改裝而成的高速 FPV 攔截無人機。

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單價僅 1,000 美元的空中獵手

在眾多防空方案中，烏克蘭開發的 "Sting" 與 "Bullet"攔截無人機已成為戰場上的明星。這類武器原為遊蕩彈藥技術的延伸，經針對性改裝後，展現出驚人的性價比：

．成本極低：單機造價僅需1,000 至2,500 美元，遠低於目標「見證者」無人機的 3 萬至5 萬美元，更不到愛國者（Patriot）攔截飛彈（單枚約 300 萬至400 萬美元）的千分之一。

．高速性能：極速可達時速 300 至 350 公里，足以在空中追趕並精準撞擊自殺無人機。

．遠程操控紀錄：烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）團隊近期更創下驚人紀錄，一名操作員在距離目標 500 公里外，利用遠端連線成功攔截兩架自殺無人機。

美國已經將約旦武裝部隊的「獵豹」（Gepard）防空戰車轉移給烏克蘭武裝部隊。（圖擷取自烏克蘭空軍）

多層次防禦網：

從火箭彈到機動機槍組 除攔截無人機外，烏克蘭軍方也部署了多種低成本攔截系統：

．APKWS 導引火箭：利用低價火箭彈加裝雷射導引，單發成本僅約2.5 萬美元，是介於飛彈與機槍間的折衷方案。

．獵豹（Gepard）自走防空砲：美國先前將約旦武裝部隊的「獵豹」（Gepard）防空戰車轉移給烏克蘭武裝部隊。這項系統雖然系統本身造價高，但憑藉極精確的火控系統，僅需少許廉價砲彈即可擊落目標，效率極高。

．機動機槍小組：裝載於皮卡車上的重機槍小組，是應對飽和攻擊的最後一道防線，攔截成本幾乎僅為子彈價值。

戰略意義與市場效應

這場科技博弈已引起國際高度關注。烏克蘭官員透露，每月已可穩定生產約 4 萬架 各類攔截無人機，不僅維持了國內能源設施的運作，也吸引了美國及波斯灣國家（如沙烏地阿拉伯、約旦）的濃厚興趣，尋求引進這套「實戰驗證」的低成本防空技術。

俄羅斯方面亦不遑多讓，近期測試了極輕型的 "Hermes"（赫密斯） 微型防空裝置，試圖以同樣低成本的方式反制烏克蘭的無人機攻勢。這場「窮人防空」的技術競賽，正重新定義現代化空戰的規則。

俄軍在今年2月發布「赫密斯」微型防空系統測試畫面，圖中可見士兵採跪姿發射，飛出的彈體帶有橘色大型穩定尾翼，外型與傳統防空飛彈截然不同，印證其為榴彈改裝的說法。（取自NPO Kaysant）

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