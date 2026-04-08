退輔會推動軍民專長轉銜作業 今年4月底完成丶明年1月平台啟用

為協助現役官兵職涯規劃、退後軍職專長得以順利轉化民間職能，退輔會現正辦理推動退除役官兵軍民專長轉銜作業，預定今年4月底將全數完成 758 項軍民職業對照，明年1月平台可正式啟用。圖為漢光41號演習，第五作戰區陸航部隊官兵於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為協助現役官兵職涯規劃、退後軍職專長得以順利轉化民間職能，並使企業瞭解軍中專長與職務專長的關聯性，退輔會現正辦理推動退除役官兵軍民專長轉銜作業，預定今年4月底將全數完成 758 項軍民職業對照，明年1月平台可正式啟用。

舉例來說，以「陸軍機械化步兵的領導士」為例，就可在取得勞動部的相關證照之後，轉換為物料搬運機械及車輛載運部門的第一線主管，或是連鎖店的管理人員，再以「野戰砲兵官」為例，取得相關證照之後，可轉換的職缺包括有專案管理師丶企業永續發展師及遙控無人機專業人員等等，而「裝甲騎兵領導士」同樣可在取得相關證照之後，轉任為民間企業的山域嚮導/戶外活動教練，或是運輸交通丶連鎖店管理幹部。

請繼續往下閱讀...

退輔會職訓中心3月底為「天然氣管線工程技術班（產訓班） 」學員舉行結訓典禮。（圖：取自退輔會職訓中心臉書專頁）

退輔會9日將向立法院外交國防委員會提出業務報告。在已送交立法院的報告內容指出，退輔會自去年起即委託專業團隊建置軍民專長轉銜對照表，另規劃於既有就業服務網建置運用平台及 AI 就業智能服務，歷經116場次現役官兵訪談及53場次產官學界專家驗證會議，預定今年4月底將全數完成 758 項軍民職業對照，明年1月平台啟用後，預期可引導官兵在營時培養專業軍職技能，退伍後由本會各榮服處輔以AI模擬面試、生成履歷，精準就業媒合、縮短待業時間，有效延伸退除役官兵人力資源 至民間職場持續發揮。

面對全球AI發展趨勢，退輔會指出，退輔會不再只是傳統職訓提供者，而是退除役官兵跨入國家重點科技產業的「職涯推手」。職訓中心推動職訓課程創新及教學設備升級，目前已針對數位網路創意行銷班等10 班課程融入AI應用，今年將持續增加AI課程時數，並規劃於明年建置AI專業教室，透過訓練實作，系統性培養訓員AI應用能力。另為擴大職訓量能及因應產業發展趨勢，退輔會刻正新建職訓中心八德訓場，預計於118年落成，將開辦AI與淨零碳排等符合產業脈動之課程，強化高階技術人才培育。

此外，配合政府「五大信賴產業」政策，退輔會也積極開辦無人機培訓課程，於職訓中心建置專業 訓練場，將協調交通部辦理專屬退除役官兵無人機檢定場次，輔導學員考取專業證照。在職訓銜接 就業方面，115年規劃於新北市、臺中市及高雄市榮服處，與在地標竿企業推動產訓合作，落實「訓用合一」機制，明年擴大至六都辦理。透過新建訓練場域、結合實務課程與企業實習之職能訓練，協助退除役官兵獲取跨入高科技產業的「入場券」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法