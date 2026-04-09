伊朗難整合防空系統成教訓 吳浩宇直指台灣之盾很重要

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列與伊朗雖然暫時停火，但這場衝突的經驗教訓依舊值得借鏡，其中，防空系統中各類型飛彈、雷達的整合至關重要。台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇在自由時報最新一集《台海情勢簡報室》節目指出，這是現代防空體系能否有效運作的關鍵。

吳浩宇表示，我國國軍現行防空飛彈系統，包括美製愛國者飛彈系統、國造天弓飛彈系統，以及已採購的NASAMS國家防空飛彈系統；此外，陸軍亦有陸劍二與車載復仇者系統等野戰防空武器。整體而言，防空飛彈種類與數量看似充足。

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然而，吳浩宇進而指出，這些不同系統各自擁有雷達車與指揮管制單位，呈現「各管各的」狀態。換言之，雖然防空飛彈不少，但缺乏一套統合指揮管制系統，難以有效整合並發揮最大戰力。

吳浩宇表示，國軍計畫透過特別預算籌購自製「強弓」飛彈系統與各型反彈道、防空飛彈，並搭配戰場管理系統，推動防空火網整合，以提升整體防空與飛彈防禦效能。同時，軍方也規劃採購軟、硬殺混合及可攜式反制無人機系統，期望建構全方位防護的「台灣之盾」，以因應共軍飛彈、戰機與無人機等多元威脅。

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