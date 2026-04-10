城鎮韌性演習來真的！ 馮艾立曝：首度納入地方「八成指揮力」考核

台北市去年舉辦城鎮韌性演習情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國今年度全社會防衛韌性演習強度將大幅提升！台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立在自由時報最新一集節目《台海情勢簡報室》指出，與去年相比，今年演習不僅由原本一日制延長為兩日，更配合漢光42號演習同步進行，整體規模與壓力均顯著提高。

在演習科目方面，馮艾立表示，內容涵蓋疏散撤離、醫療後送、交通指揮，以及無人機運用與反制等項目，模擬戰時地方政府的應處能力。他表示，更重要的是，今年演習想定已不再停留在灰色地帶襲擾或空襲初期階段，而是進一步推進至國軍縱深防禦與持久作戰情境，並納入資安攻擊、斷網斷電及假訊息干擾等限制條件，力求貼近真實戰場環境。

不過，馮艾立也直言，真正的挑戰在於地方政府能否在戰災條件下維持高強度運作。依據今年演習訓令，要求地方政府在戰時仍須維持八成指揮調度能力，此一設定雖具政策宣示意義，但是否符合實際情況，仍有待進一步驗證。

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他以烏俄戰爭為例指出，當戰況進入高強度階段，地方政府往往僅能維持少數大型避難中心與基本收容功能。若將此經驗套用至台灣，地方政府是否具備持續供應民生物資、並同時管理大量避難處所的能力，恐怕不宜過度樂觀。

馮艾立強調，演習的真正意義不在於流程是否順利完成，而在於測試能力的極限，藉此提早發現制度設計與資源配置上的不足。唯有透過高強度、貼近實戰的演練，才能逐步補強全社會防衛韌性的關鍵缺口。

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