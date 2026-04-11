中共犯台首波鎖定基礎設施！馮艾立解析台灣「三層防禦」架構

台北市去年舉辦城鎮韌性演習，在中華電信信義園區進行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國在敵情威脅、戰爭型態轉變背景下，相關韌性仍待檢驗。台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立表示，台灣關鍵基礎設施防護現行採「核心固守、中層阻殲、外圍警戒」三層架構，有待持續驗證，而戰爭從來不是軍方單獨面對的問題，軍事行動會直接影響民間社會，而民間社會的狀況也會反過來影響作戰。

馮艾立在自由時報最新一集《台海情勢簡報室》節目之中指出，台灣推動全社會防衛韌性，常強調「不依賴國軍支援」，同時又要「協助軍事作戰」，在此情況下，軍民之間必須建立更順暢的橫向溝通。否則，一旦軍事需求與地方治理目標不一致，臨戰時恐互相牽制，影響整體應變。

在關鍵基礎設施防護方面，馮艾立表示，多間西方智庫認為，共軍若對台採取軍事行動，前期很可能優先癱瘓天然氣、電力、通訊、港口與交通節點等設施，以削弱整體防衛能力。現行防護雖有分層架構，但仍須面對新型威脅挑戰。

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馮艾立進一步說，今年已將一級關鍵基礎設施納入反無人機系統，這是參考烏俄戰爭與近期衝突經驗所作調整。當前威脅不僅是傳統滲透破壞如第五縱隊，更包括低成本、高精準度的自殺無人機與遠程火箭打擊，而這些都非保安警察或守備部隊所能單獨應付。

馮艾立認為，今年城鎮韌性演習的重點，不在於演得多完整，而在於能否測試出台灣在戰災條件下的承受極限，包括地方政府能撐到什麼程度，以及中央與地方能否有效銜接、軍與民能否對任務與風險形成共同理解。唯有透過演習讓真正問題浮現，並據以調整制度與資源配置，軍民協調才可能成為台灣防衛韌性的基礎。

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