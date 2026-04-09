探測距離達100公里！南韓自研中高空無人偵察機 首架完工出廠

南韓防衛事業廳8日證實，當天在釜山大韓航空技術中心舉行自研中高空無人偵察機首架量產機出廠儀式。（圖擷自wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓防衛事業廳8日證實，當天在釜山大韓航空技術中心舉行自研中高空無人偵察機（MUAV）首架量產機出廠儀式。

韓聯社報導，在防衛事業廳和南韓國防科學研究所（ADD）主導下，由大韓航空、LIG D&A、韓華系統等企業參與研發生產的南韓首款戰略級無人機，可在1萬至1萬2000公尺高空對地面目標實施偵察，雷達探測距離約為100公里。

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防衛事業廳表示，該無人偵察機列裝部隊後，可憑藉高性能攝影設備和感測器，對敵方戰略目標自主實施即時監控及應對。

報導強調，量產型中高空無人偵察機主要零件和設備均達成國產化，國產化比例約達90%。此前，防衛事業廳批准了總投資金額達9800億韓元（約新台幣210億元）的量產計劃，並於2023年12月正式啟動。

中高空無人偵察機將在通過南韓空軍驗收後，於2027年起分批交付部隊並服役。

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