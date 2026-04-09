北韓試射集束彈道飛彈 官媒：連續進行多項新型武器系統試驗

北韓近日接連發射不明飛行器，韓媒消息指出，北韓近日進行了多項新型武器系統的試驗，其中包含攜帶集束彈頭的「火星-11甲」型短程彈道飛彈。圖為示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕國際局勢動盪，北韓近日又接連發射不明飛行器，韓媒消息指出，北韓近日進行了多項新型武器系統的試驗，其中包含攜帶集束彈頭的「火星-11甲」型短程彈道飛彈。

據《韓聯社》報導，北韓7日從平壤一帶向東發射不明飛行器，8日上午及下午又陸續向東方海域發射多枚彈道飛彈，引發外界關注。為因應北韓再次彈的可能性，南韓軍方已加強監視與警戒。

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《韓聯社》也引述北韓官媒朝中社報導指出，北韓國防科學院和飛彈總局自4月6日至8日連續進行多項新型武器系統的試驗，其中包含試射攜帶了集束彈頭（將多個子炸彈封裝在彈道飛彈彈頭內）的「火星-11甲」型（KN-23）短程彈道飛彈（SRBM）。北韓方面稱，透過該次試射驗證了該飛彈的超強威力。

報導提到，除了試射集束彈道飛彈，北韓也進行多場試驗，包含利用低成本材料製作的引擎最大功率試驗、旨在驗證機動式近程防空飛彈系統可靠性的試驗、電子武器系統和碳纖維訓練彈試驗等。

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