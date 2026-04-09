美CCA計畫首起事故 YFQ-42A無人機墜毀

圖為一架YFQ-42A順利在加州一處測試點進行飛行測試時起飛。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由通用原子開發、參與美空軍「協同戰鬥航空器」（CCA）計畫的YFQ-42A無人機，6日在加州起飛執行飛行測試時墜毀，為CCA計畫首起墜毀事故。通用原子表示，事件未造成人員受傷，並暫停相關飛行測試，針對事故原因展開調查。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，該機屬於「量產代表型」之一，事發時正在執行作戰測試及評估相關例行性飛行作業。通用原子表示，事故未造成人員傷亡，安全機制運作正常，目前正蒐集數據釐清原因，尚未公布初步判斷。

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美國空軍則表示，此次事故屬於正常測試過程的一環，透過數據回饋將有助於降低風險並加速系統成熟。

報導指出，YFQ-42A屬美國空軍「協同作戰航空器」（CCA）計畫核心機型之一，現已進入低速率初始生產階段，並持續執行作戰測試任務。此次事故發生後，所有飛行測試暫停，恢復時程仍待評估。另通用元子聲明也強調，將透過本次事故蒐集相關數據，降低未來風險，並於適當時機恢復飛測。

目前YFQ-42A與安杜里爾公司開發的YFQ-44A正競爭第一階段量產資格，美軍預計於今年9月底前決定最終採購方案。

此外，YFQ-42A已於2025年完成首飛，並於今年導入人工智慧任務軟體，使其具備依指令自主飛行與執行任務能力，為未來人機協同作戰關鍵技術。

報導分析，儘管原型機墜毀將短暫影響測試進度，但CCA計畫仍持續推進；在高強度空戰環境下，具備自主能力的無人僚機被視為未來空優體系核心，其發展進程備受關注。

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