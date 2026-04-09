美翻新AGM-86B核飛彈多達550枚 維持戰力至2033年

圖為AGM-86B「空射巡弋飛彈」（ALCM）於白沙飛彈靶場進行專案測試飛行。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍持續研發AGM-181A LRSO核巡弋隱身飛彈，取代從1980年代服役至今的AGM-86B「空射巡弋飛彈」（ALCM），但在新型核彈服役前，美國空軍授予波音集團獨家合約，更新現役多達550枚AGM-86B的關鍵飛行控制組件，確保戰力維持至2033年。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美空軍核武中心6日發布招標書，宣布將授予波音一份採「不定期交貨／不確定數量」（IDIQ）模式的7年期獨家合約，用以翻新現役550枚AGM-86B飛彈內部的關鍵飛行控制組件。該「升降副翼致動器控制器」（Elevon Actuator Controller），用來維繫可靠性和生存能力。若該零件失效或無法正常運作，飛彈便無法按規劃飛行路徑導航至指定目標地點，執行打擊任務。

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根據報導披露的合約內容，AGM-86B延壽計畫預計交由波音「導引暨維修中心」主導，把老舊的控制器徹底拆解，全面更換其中3個電路板，以及功率電晶體、電阻器和橋式整流器等主要子組件，並重新組裝、測試，使其恢復至接近全新狀態；而翻新工作「不得影響飛彈的飛行軟體運行與其核認證狀態」。合約履行期自今年7月至2033年7月止，期間要求波音每月向美軍交付8組全新控制器，也就是1年94組。

美空軍表示，波音研製的AGM-86B自1980年代問世服役以來，便擔負美軍「核武鐵三角」的空射核打擊重任，但現有庫存彈體陸續面臨零件老舊過時，和消失性商源等問題；透過此延壽升級計畫，將確保其戰力延續至2030年代，在新一代AGM-181「長程遠攻武器系統」（LRSO）到位前，持續發揮美軍強大戰略核嚇阻效能。

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