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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

不給鄭麗文面子？ 中國昨15機艦擾台 今加碼實彈射擊

2026/04/09 10:22

首次上稿：09:59
更新時間：10:22（新增共軍實彈射擊）

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文近日率團訪中展開「和平之旅」，中共機艦持續擾台，解放軍甚至今天（9日）還在黃海實施實彈射擊。​國防部表示，自昨（8日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機6架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

​根據國防部公布的航跡示意圖，共機活動分為兩批次。第一波自昨上午7時35分至下午1時10分，偵獲主、輔戰機計5架次，其中4架次逾越台海中線，活動於我北部及中部空域。第二波則於昨天上午11時35分至下午4時，偵獲輔戰機1架次，進入我西南防空識別區。

海上則有中共海軍艦艇8艘及公務船​1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

另據中國官媒報導，大連海事局發布「遼航警148/26」航行警告，於4月9日上午10時至下午4時，在黃海北部部分海域進行實彈射擊，期間禁止相關船隻駛入。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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