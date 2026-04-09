美軍大買飛彈 精品、廉價都要 高超音速飛彈首納預算單枚要近20億

洛克希德馬丁發布的「傳統快速打擊」（CPS）高超音速飛彈發射示意圖。（取自洛克希德馬丁官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國白宮3日公佈2027財年國防預算申請，總額1.5兆美元年增4成，其中美國海軍有超過52.3億美元用於採購打擊飛彈。除了主要的戰斧飛彈、小直徑炸彈和各種精準彈藥外，還新增了多任務可負擔能力效應飛行器（Multi-mission Affordable Capacity Effector, MACE），以及傳統快速打擊飛彈（Conventional Prompt Strike, CPS），其中CPS飛彈將裝載於朱瓦特級驅逐艦、維吉尼亞級潛艦和川普級戰艦上，但由於初期採購數量僅12枚，使其單枚資金就需要約6253萬美元。

軍聞網站「Naval News」報導，雖然CPS飛彈將用於尖端軍艦上，但由於目前僅能裝載於朱瓦特級驅逐艦上，因此明年採購數列也僅規劃12枚，耗資7億5038萬7千美元，等於單枚飛彈就需要約6253.2萬美元（約新台幣19.89億）。

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根據公開資料，傳統快速打擊（CPS）高超音速飛彈由美國海軍和陸軍聯合研發，屬於助推滑翔類高超音速飛彈，最大飛行速度超過16馬赫，最大射程超過2700公里。

目前美軍3艘朱瓦特級驅逐艦正依序改造，拆除主砲改為安裝12枚垂直發射的CPS飛彈；未來則計畫將CPS飛彈擴大部署至維吉尼亞級攻擊核潛艦上，其中兩到三艘將配備特製的垂直發射艙段，使它們能夠額外增加攜帶28枚戰斧飛彈或12枚CPS飛彈。

而MACE則是一種小型低成本巡弋反艦飛彈，設計用於安裝在F-35A和F-35C型的武器艙內，最多可攜帶4枚飛彈，該計畫從2024年開始，明年美海軍決定採購首批價值1.56億美元的353枚飛彈。

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